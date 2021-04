Asii igangsætter stort kasseeftersyn

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. april 2021 - 08:10

Grønlands økonomi skal gås igennem med en tættekam.

- Alle poster, puljer og cigarkasser skal op på bordet, så vi ved, hvad vi har at gøre godt med, fastslår Asii Chemnitz Narup, der pointerer, at fremtidige politiske ønsker skal indeholde et seriøst bud på finansieringen af disse.

- Vi skal væk fra at tro, at vores velfærd kan bestå eller forbedres, uden at vi samtidig dels sikrer et stærkt flerstrenget erhvervsliv, dels har fuldstændig styr på de offentlige finanser, understreger IA-politikeren, der er Grønlands nye kassemester.

Benhård prioritering

- Jeg forventer at det samlede Naalakkersuisut kommer til at prioritere benhårdt. Vi har nogle vigtige mål for velfærden, som vi gerne vil levere på over for borgerne. Kasseeftersynet af de offentlige finanser skal give os et realistisk billede af, hvad vi har at gøre godt med. Men også hvor vi kan spare, omlægge, slanke, effektivisere og ikke mindst, hvor vi måske kan finde helt nye veje til at opnå den service til borgerne, vi har som det helt vigtige mål, forklarer Asii Chemnitz Narup.

Hun oplyser, at det er umuligt at være mere konkret, da man nu også skal i gang med at udfærdige et arbejdsgrundlag for hvert ressortområde.

Asii Chemnitz Narup er en gammel ræv inden for kommunalpolitik efter at siddet i adskillige år som borgmester i hovedstadskommunen. Og det må være forklaringen på, at hun udover landets finanser også har fået indenrigsområdet.

To andre opgaver

Hun oplyser til Sermitsiaq.AG at hun har to andre prioriterede opgaver, når kasseeftersynet er igangsat.

- Som det andet vil jeg mødes med landets borgmestre – så jeg kender deres situation – det er vigtigt, at vi kan danne os et realistisk overblik over de samlede offentlige finanser og rigets situation. Vi bliver nødt til at forventningsafstemme. Og som det tredje vil jeg tage møder med vores erhvervsliv, for at høre deres bud på, hvordan vi kan styrke indtjeningen i landet, oplyser Asii Chemnitz Narup.

Hun er utrolig glad for at have fået både finans- og indenrigsområdet, hvilket er ”stort” for hende.

Kæmpe ansvar

- Forudsætningen for alt hvad vi skal gøre de kommende år, står og falder med landets økonomi. Det er et kæmpe ansvar, en stor forpligtelse, og jeg tager opgaven meget, meget alvorligt. For Grønlands står foran svære år og svære valg. Der er meget, der skal rettes op på, understreger hun og tilføjer, at hun glæder sig til samarbejdet med landets borgmestre.

- Jeg oplevede, da jeg selv var borgmester, et meget stort behov for et styrket samarbejde mellem kommunerne og mellem kommunerne og Naalakkersuisut. Relationen mellem borgmestrene blev – helt som jeg havde håbet – faktisk bedre, efter nedlæggelsen af KANUKOKA. Nu skal det samarbejde udbygges – og samtidig skal dialogen mellem Naalakkersuisut og kommunerne styrkes, for vi kan kun løse landets udfordringer, hvis vi samarbejder mere og bedre. Det er både en praktisk og en demokratisk øvelse, som vi skylder borgerne at levere på, siger hun, der ser frem til et godt samarbejde med Finansudvalget.