Justus: Hvorfor nægter PET visse borgere en viden?

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. marts 2019 - 14:33

- Det klæder ikke PET at være så tilbageholdende, når der er tale om et gå-hjem-møde, mener Justus Hansen, der pointerer, at der jo ikke var tale om et ”stærkt fortroligt møde”.

- Som medlem i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg fylder Kina meget på vore møder. Derfor har jeg også en interesse i at få refereret, hvad PET har forklaret på de møder, som de har gennemført på det seneste, fastslår Justus Hansen, der ikke nåede at deltage til åbningen af forårssamlingen i Inatsisartut, fordi flyforbindelsen siden i onsdags har svigtet.

Intet referatforbud

Sermitsiaq.AG har talt med flere erhvervsledere, som deltog i gå-hjem-mødet, som var arrangeret af Grønlands Erhverv.

LÆS OGSÅ: PET om Kina: Kun for eliten i Grønland

- Jeg forstår ikke dette hemmelighedskræmmeri. Så vidt jeg husker, blev der ikke udstedt et referatforbud. Derimod bad man om ikke at lydoptage seancen. Ej heller fotografere en analytiker, der var med til at præsentere en række power points, forklarer den ene erhvervsleder, hvis navn Sermitsiaq.AG har valgt at holde anonym.

- Præsentationen bragte ikke meget nyt frem, som man ikke kunne google sig til i forvejen, lyder det.

De er uøvede

Hvorfor pressen skulle nægtes adgang stiller erhvervlederne sig uforstående overfor.

- Det tyder på, at de er noget uøvede i denne disciplin, lyder forklaringen.

LÆS OGSÅ: PET nægter Sermitsiaq.AG adgang til GE-møde

Grønlands Erhverv oplyser i øvrigt fredag, at ”GE har ikke nægtet pressen adgang”.

Den udmelding står i skærende kontrast til en SMS-besked, som sekretariatschef Karsten Lyberth.Klausen sendte til Sermitsiaq.AG’s medarbejder, hvor der står:

”Jeg har lige fået oplyst at journalister ikke må deltage i eftermiddagen gå hjem møde”.

Ny forklaring

I dag forklarer GE’s kommunikationschef Erik Holmsgaard, hvordan torsdagens besked skal forståes:

- Du skal forstå det sådan, at PET kort før mødestart meddelte, at der ikke måtte refereres eller tages billeder, da PET ellers ville aflyse sin deltagelse i mødet. Vi kan naturligvis ikke løbe fra den sms, du har modtaget, men vi er selv i tvivl om, hvorvidt PET har nævnt ordet journalister, skriver Erik Holmsgaard.

GE oplyser i øvrigt, at man valgte at gennemføre mødet, fordi PETs krav om, at der ikke måtte refereres eller tages billeder fra mødet først blev meddelt meget kort tid før mødets start.

Åben profil

- Grønlands Erhverv har generelt en åben profil over for pressen. Men det kan ikke udelukkes, at der kan komme møder, hvor kun medlemsvirksomhederne har adgang, skriver GE-kommunikationschefen til Sermitsiaq.AG.