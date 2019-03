PET nægter Sermitsiaq.AG adgang til GE-møde

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. marts 2019 - 15:40

I dag torsdag klokken 15.00 er erhvervsfolk til orienteringsmøde i Grønlands Erhvervs store mødelokale, hvor de vil blive briefet af PET om de udfordringer, der udspringer af:

kinesiske investeringer

cyberspionage

industrispionage

illegitim tilegnelse af intellektuel ejendom

holdningspåvirkning

Kinas ambitioner om en stærk arktisk tilstedeværelse

PET-sikkerhedsrådgiver

Lena Aviaaja Rosing, som er sikkerhedsrådgiver for PET i Grønland, står bag oplægget til mødet. Det er ikke mange måneder siden, at PET har oprustet med en fast medarbejder bosiddende i Nuuk. Et tiltag som er et resultat af de øgede sikkerhedspolitiske interesser i Arktis.

LÆS OGSÅ: Efterretningstjeneste etablerer sig i Nuuk

I mandags fik Sermitsiaq.AG tilsagn om, at onlinemediet var velkommen til at deltage i mødet.

Afvist en time før mødestart

Kun en time før, at mødet skulle gå i gang blev mediets journalist kontaktet af GE, der forklarede, at journalister ikke måtte deltage i mødet.

Er det ikke normalt, at GE’s gå-hjem-møder er tilgængelig for pressen?

- Jo, det er de, svarer sekretariatschef Karsten Lyberth-Klausen.

Hvorfor må pressen så ikke deltage i dagens møde?

- Det er et krav, som PET har stillet, og som vi er nødsaget til at respektere, forklarer Karsten Lyberth-Klausen.

Partistatens ambitioner

I indbydelsen til mødet står der blandt andet:

- Mens det økonomiske potentiale er stort, er udfordringerne både politiske, økonomiske og militære. Briefingen tager sit udgangspunkt i disse udfordringer og går i dybden med, hvilke problemstillinger Grønland kan stå over for i sit engagement med Kina, hvis population og økonomi er henholdsvis 25.000 og 5.000 gange større end Grønlands. Briefingen giver blandt andet modtageren indblik i Kinas globale ambitioner, særligt i Arktis og Grønland, samt hvordan partistaten i Beijing anvender politiske, økonomiske, militære og kulturelle virkemidler til at fremme sin agenda, står der i indbydelsen.

Forklaring fredag

Det er endnu ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få en forklaring fra PETs hovedkvarter i Søborg. Sermitsiaq.AG er interesseret i at vide, hvorfor erhvervsfolk kan blive briefet, men ikke resten af den grønlandske befolkning.

Den presseansvarlige medarbejder i PET har lovet at komme med en forklaring fredag.