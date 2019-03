PET om Kina: Kun for eliten i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. marts 2019 - 10:42

Sermitsiaq.AG erfarer, at PETs nye sikkerhedsrådgiver i Nuuk, Lena Aviaaja Rosing, har holdt orienteringsmøder over for ansattte i Bureauet for Inatsisartut. Desuden blev der for få dage siden holdt et tilsvarende møde over for medarbejdere og ledelsen på Universitetet i Nuuk.

Pressen nægtet adgang

Torsdag eftermiddag havde Grønlands Erhverv et såkaldt gå-hjem-møde, hvor cirka 25 erhvervsfolk deltog. En time forud for mødets start blev Sermitsiaq.AG orienteret om, at ”journalister ikke må deltage” på mødet.

I den invitation som medarbejderne på Universitetet modtog bliver det oplyst, at ”det er ikke et krav, at man er sikkerhedsgodkendt – og briefingen retter sig til både medarbejdere og ledere”.

IA-partiformand Múte B. Egede finder det kritisabelt, at pressen ikke har adgang til orienteringsmøderne, når de har karakter af offentlige møder.

- Der er behov for transparens, så der ikke opstår usikkerhed blandt borgerne, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

IA: Kritisabelt

- Når PET orienterer så bred en kreds af borgere, som de har gjort, må det være et krav, at den resterende del af befolkningen også får indsigt i, hvad der bliver oplyst, siger IA-partiformanden, der finder det kritisabelt, at pressen er blevet nægtet adgang til torsdagens gå-hjem-møde i GE-regi.

Han forstår ikke, hvorfor et emne om Kina og sikkerhedspolitik skal være omgærdet af hemmelighedskræmmeri, hvilket kan være med til at skabe utryghed.