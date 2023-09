Juridisk faderløse: Sagen mod staten skal føres i Østre Landsret

Jensine Berthelsen Torsdag, 21. september 2023 - 17:46

De juridisk faderløse har siden 2014 fået rettigheder med lovhjemmel til at føre faderskabssag. Men der er stadig et uforløst spørgsmål om ansvarspådragelse over hvordan staten ved lov kunne forhindre netop denne gruppe at få vished om deres biologiske ophav.

De juridisk faderløse har efter statens afvisning af at give en undskyldning måttet beslutte at føre sagen igennem retssystemet.

- Vi ville gerne have været det foruden, vi ville gerne i dialog med staten om hvordan vi kan lukke hullet på dette mørke kapitel, men staten stejlede og vi så ikke andet udvej end at føre retssag mod staten, forklarer Klaus Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Civilstyrelsen har givet fri proces

Men ikke nok med at de juridisk faderløse nu kan føre sagen igennem Østre Landsret. Justitsministeriet har faktisk givet en stor håndsrækning til de juridisk faderløse. De har nemlig fået fri proces til at føre retssag, det betyder at de ikke skal spekulere på, hvordan de skal betale omkostningerne i forbindelse med retssagen.

Det at få fri proces betyder nemlig, at statskassen blandt andet betaler retsafgiften og salæret til ens advokat. Statskassen betaler også sagsomkostningerne til modparten, hvis man taber sagen.

Med sagen i Østre Landsret åbnes dørene

Det forhold at de juridisk faderløse nu kan føre sagen igennem Østre Landsret betyder også at de kan appellere til højeste instans i retvæsenet, hvis de mod forventning skulle tabe sagen i første instans:

- Det er meget betryggende for os at sagen nu er henlagt til behandling i Østre Landsret, for det betyder at vi kan gå hele vejen til Højesteret, hvis det bliver nødvendigt. Det er også meget betryggende for os, at selv statens administration har formået at give os en meget værdifuld håndsrækning i form af fri proces. Derudover har instituttet for menneskerettigheder erklæret fuld opbakning til vores sag, forklarer Klaus Frederiksen overfor Sermitsiaq.AG.