Danmark afviser erstatning til juridisk faderløse

Ritzau Lørdag, 01. april 2023 - 12:32

Den danske stat har afvist at give erstatning til de 26 juridisk faderløse grønlændere, fordi sagen er forældet.

Det oplyste deres advokat, Mads Pramming, til KNR torsdag.

- Svaret fra staten er, at den gerne vil frifindes, og at den ikke har gjort noget galt. Derfor er der ikke grund til at betale erstatning, sagde advokaten.

Fredag fortalte Klaus Frederiksen, en af de 26 juridisk faderløse i Grønland, at han er skuffet. Det gjorde han til KNR.

Samtidig sagde han, at afvisningen ikke kommer bag på ham, fordi han havde regnet med, at den danske stat ville gå efter at undgå en retssag.

Arrogance og respektløshed

Derudover mener han, at den danske stat sender et signal af "arrogance", "respektløshed" og "forræderi mod befolkningen".

I juni sidste år stævnede de juridisk faderløse den danske stat. Ifølge KNR mente de, at deres ret til familieliv var blevet krænket.

Derfor krævede de 125.000 kroner i erstatning per person. Tilsammen er der tale om 3.250.000 kroner.

I Grønland forhindrede lovgivningen tusindvis af grønlandske børn født uden for ægteskab at have en relation til deres far igennem en stor del af 1900-tallet.

Kampen ikke slut endnu

De havde ikke krav på at kende deres far, arve efter ham eller tage hans efternavn, indtil lovgivningen blev ændret. Det skete i 1963 i Vestgrønland og 1974 i resten af Grønland.

Ifølge KNR viser en rapport fra Børne- og Socialministeriet fra 2016, at det samlede antal af juridisk faderløse i perioden 1911 til 1974 var på cirka 8000. I samme rapport står der, at der i 2016 var knap 5000.

Klaus Frederiksen sagde til KNR, at kampen om erstatning ikke er slut endnu.

De juridisk faderløse mener nemlig, at den danske stat har begået brud på menneskerettigheder, og derfor er de klar til at tage sagen i retten.