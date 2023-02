Juridisk faderløse har stævnet den danske Stat

Merete Lindstrøm Onsdag, 15. februar 2023 - 12:56

Onsdag er der indgivet en stævning i sagen om de juridisk faderløse. Det skriver KNR.

Det er advokatfirmaet Ehmer Pramming, der fører sagen for de juridisk faderløse, som nu har valgt at stævne den danske stat.

- Det der er sket i dag er, at vi har indgivet en stævning til Københavns Byret. Det betyder lavpraktisk, at vi nu har indledt en retssag, fortæller advokatfuldmægtig hos Ehmer Pramming Albert Gunnarsen til Sermitsiaq.AG

Stævningen er mod social- ældre- og boligministeriet, der nu får mulighed for at komme med et modsvar på skrift.

- Så må vi se om de ønsker at indlede forhandlinger eller om de ikke mener de er ansvarlige for det vi har stævnet dem for.

Kan trækkes i langdrag

Når retten godkender stævningen og sender den videre til ministeriet har de grundlæggende 14 dage til at vende tilbage, men de kan også søge om forlængelse af fristen, forklarer Albert Gunnarsen.

- Det kan tage ret lang tid det her desværre, men vi håber, det går så hurtigt som muligt.

Stævningen omhandler overtrædelse af to artikler i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Artikel 8 - Ret til respekt for privatliv og familieliv samt artikel 14 - Forbud mod diskriminering.

- De her mennesker har først og fremmest fået krænket deres ret til familieliv, hvor staten skal indføre retsgarantier, der sikrer, at børn kan etablere kontakt med deres forældre. I samme ombæring mener vi, at den danske stat har diskrimineret børnene, fordi de er født i Grønland, fordi det er rettigheder der allerede var givet til danske børn.

Der kan ikke sætte beløb på sådan en sag

Advokaterne repræsenterer 26 personer på nuværende tidspunkt, men de er i dialog med flere af de faderløse om sagen.

Retskravet i stævningen går på en erstatning til hver af de 26 personer på 125.000 kroner.

- Man kan jo ikke sætte et beløb på de her krænkelser og fratagelse af muligheden for at lære sit ophav at kende. Men kravet er baseret på andre lignende sager fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Advokat Mads Pramming har tidligere udtalt, at han mener, Staten de facto har erkendt sin skyld med en lov, der blev vedtaget i 2014, hvor man gav rettigheder til de juridisk faderløse, så de fremover kan få at vide, hvem deres far er samt retten til at arve, med mindre dødsboet er afsluttet.