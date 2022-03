Staten kaster håndklædet i ringen: Eksperimentbørnene får erstatning

Merete Lindstrøm Mandag, 28. februar 2022 - 11:09

I maj sidste år afviste den danske regering at betale erstatning til de sidste nulevende af de 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951 som en del af et socialt eksperiment.

Derfor valgte de seks nulevende fra eksperimentet i december 2021 stævne staten, med den begrundelse at at flytningen fra Grønland og i nogle tilfælde deres familier blandt andet var en krænkelse af deres ret til privat- og familieliv.

250.000 til hver

Nu får de seks personer hver udbetalt en kompensation på 250.000 kroner, efter at staten har indgået forlig i sagen, det oplyser Social- og Ældreministeriet på deres hjemmeside.

- Flytningen af børnene er et mørkt kapitel i Grønlands og Danmarks fælles historie, og det må vi ikke lukke øjnene for. Det, der skete, har haft store negative konsekvenser for børnene, som mistede deres sprog, deres kulturelle identitet og tilknytningen til deres familier. Derfor var statsministerens undskyldning helt på sin plads, og jeg er glad for, at de seks personer nu får en godtgørelse fra staten, udtaler Social- og ældreminister Astrid Krag.

Undskyldningen blev givet I december 2020 af statsminister Mette Frederiksen for de svigt, børnene blev udsat for, men der fulgte altså ingen penge med dengang. Nu kan der sættes punktum i sagen med 250.000 kroner til de seks tilbageværende fra eksperiment.

Om eksperimentet:

I 1951 blev 22 grønlandske børn midlertidigt sendt til Danmark som led i et socialt forsøg. Hensigten var at give dem dansk baggrund og sprog samt et bedre liv. Men som forsøget skred frem, kom det også til at handle om, at børnene kunne vende tilbage til Grønland for at danne fortrop for udviklingen i Grønland.