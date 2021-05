Regeringen afviser erstatning til eksperimentbørnene

Redaktionen Mandag, 24. maj 2021 - 15:48

Kompensation til Godhavnsdrengene er ikke det samme som, at der er indført en generel kompensationsordning, der kan komme eksperimentbørnene til gode, mener Astrid Krag ifølge Sermitsiaq.

- Regeringen mener, at selve anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale, og at det er vigtigt, at vi med anerkendelsen lærer af de fejl, der tidligere er begået, så historien ikke gentager sig, skriver Astrid Krag, og tilføjer:

Forløb udredt

- Vi har fået udredt forløbet om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951. I forlængelse heraf er der blevet givet en officiel undskyldning til de nu voksne børn og deres pårørende for de svigt fra statens side, som de grønlandske børn blev udsat for. Dermed vurderer regeringen, at der er taget et stort skridt for at give oprejsning for statens svigt, som ingen tidligere regeringer har taget på sig.

IA-folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, der har bragt sagen for ministeren, tolker svaret på den måde, at eksperimentbørnene opfordres til at gå rettens vej.

