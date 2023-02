Juridisk faderløse vil ikke vente længere og stævner den danske stat

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. februar 2023 - 14:16

En stor gruppe juridisk faderløse vil ikke længere vente på en eventuel frivillig afgørelse fra staten, i forhold til om de har krav på erstatning.

De vil nu stævne staten, fortæller Klaus Frederiksen, der er talsmand for juridisk faderløse til KNR:

- Det agter vi at gøre, fordi vi ikke længere kan vente på en afgørelse fra Socialministeriet, siger Klaus Frederiksen.

Ifølge mediet er mere end 50 juridisk faderløse med i stævningen.

Forlanger 125.000 kr per faderløs

I juni sidste år kom det frem, at de juridisk faderløse forlanger en erstatning på 125.000 kroner hver, men regeringen har altså endnu ikke forholdt sig til kravet.

Juridisk faderløse er betegnelsen for de børn her i landet, som voksede om uden retten til at kende deres far. Danske børn har siden 1938 haft ret til at kende deres far, selvom de blev født udenfor ægteskab, mens grønlandske børn først fik den rettighed ved en lovændring i 1963. I Nord- og Østgrønland kunne børn være juridisk faderløse helt frem til 1974.

Det er advokat Mads Pramming, som også førte sagen for eksperimentbørnene, der skal føre sagen fra de juridisk faderløse.