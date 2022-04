Juridisk faderløse sagsøger staten

Merete Lindstrøm Fredag, 01. april 2022 - 11:52

Grønlands juridisk faderløse vil have en undskyldning og erstatning fra den danske stat. Det fortæller DR´s P1 Morgen.

Kort efter en af Rigsfællesskabets mørkeste kapitler af blevet lukket med en undskyldning og erstatning til de såkaldte eksperimentbørn, tages der nu hul på en ny sag.

Advokat Mads Pramming som også kørte sagen for eksperimentbørnene mener, at sagen er klar.

- Jeg vurderer helt klart, at det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, at staten har frataget dem retten til familieliv og retten til at kende deres biologiske far, deres arveret osv.

Loven fra 2014 erkender fejl

Han påpeger, at staten akllerede har erkendt sin skyld med den lov, der blev vedtaget i 2014.

Med loven gav man rettigheder til de juridisk faderløse, så de fremover kan få at vide, hvem deres far er samt retten til at arve, med mindre dødsboet er afsluttet.

De juridisk faderløse er børn, som er født udenfor ægteskabet, og som den daværende lovgivning fratog retten til at kende deres far samt alt, hvad der hører til en relationen med en biologisk forældre.

I forbindelse med vedtagelse af loven, blev erstatning også diskuteret. Men daværende statsminister Helle Thorning Schmidt afviste dengang at give en erstatning til alle juridisk faderløse.

To artikler i spil Sagen omhandler ifølge Mads Pramming to artikler under Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 8 Ret til respekt for privatliv og familieliv Artikel 14 Forbud mod diskriminering

Ifølge Mads Bramming, så åbnede man i stedet op for muligheden for at hver enkelt kan rejse sag og få taget stilling til, om de har krav på noget.

Advokaten fortæller til P1 Morgen at han nu skal tale med alle de juridisk faderløse, som er stået frem, hører deres historier og derefter planlægge sagens videre forløb.

Danske børn har siden 1938 haft ret til at kende deres far selvom de blev født udenfor ægteskab, mens grønlandske børn først fik den rettighed ved en lovændring i 1963. I Nord- og Østgrønland kunne børn være juridisk faderløse helt frem til 1974.