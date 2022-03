Journalist forlader Ilulissattur efter Múte-konflikt

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 17. marts 2022 - 13:05

En fin tur sluttede brat for TV2’s udsendte Phillippa Maigaard Filtenborg i går onsdag eftermiddag.

Hun er freelancer og arbejder for TV2 men har forladt presseturen i Ilulissat efter uoverensstemmelser med formanden for Naalakkersuisut i går. Og det sker med fuld opbakning fra hendes arbejdsgiver.

LÆS OGSÅ: TV2 vil ikke afsløre kilde bag falsk historie

- Det handler om en sag, hvor nyhedsmediet TV2 har skrevet artikler, hvor de har lavet større fejl, som de senere har undskyldt for ad flere omgange. Jeg vil understrege, at sagen er fra før min tid som freelancher for TV2, fortæller Phillippa Maigaard Filtenborg, der er freelancejournalist.

Måtte ikke stille spørgsmål

- Jeg er blevet frataget min ret til at stille spørgsmål under statsministerbesøget, på grund af det medie jeg er blevet hyret af til at dække det officielle besøg, siger Phillippa Maigaard Filtenborg.

TV2’s udsendte oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun ikke fik mulighed for at stille spørgsmål til formanden for Naalakkersuisut under statsministerturen, og at hun blev udelukket fra et pressemøde med formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede og statsminister Mette Frederiksen.

LÆS OGSÅ: Fratrådt TV 2-chef vil ikke tage hele skylden for falsk Múte-artikel

- Hvis det skal være på den måde, så må de skrive på forhånd, at de ikke ønsker at udtale sig til TV2, også må vi bruge de officielle klagemuligheder, vi har som fri presse. Jeg vil ikke stå som privatperson og journalist og tage den konflikt, der ikke har noget med mig som person at gøre, siger Phillippa Maigaard Filtenborg til Sermitsiaq.AG.

Handler ikke om journalisten

Statsminister Mette Frederiksen har netop afsluttet sit Grønlandsbesøg med to dages tur i Ilulissat, hvor også pressen er inviteret.

Her blev det officielle pressemøde afholdt på en båd onsdag, i stedet for i de oprindeligt planlagte rammer på Hotel Arctic.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede oplyser i et skriftligt svar, at uenigheden bunder i konflikten mellem ham og TV2 før og under valgkampen til Inatsisartut sidste år. Men han understreger, at konflikten ikke handler om journalisten, men om mediet TV2 Nyheder.