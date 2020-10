Jordemødre bekymret for coronasmitte

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 21. oktober 2020 - 10:51

Ernisussiortut Kattuffiat – Jordemødrenes Landsforening – bakker PK’s bekymring omkring flyfriske nyansatte i sundhedsvæsenet har lov til at komme på arbejde lige så snart de lander.

- Ernisussiortut Kattuffiat bekræfter, at Sundhedsvæsenets anbefaling om afstand, hygiejne og kontakt tilstræbes at blive overholdt, men anser det vil være nærmest uundgåeligt at smitte, hvis det viser sig, at den nyansatte har et positivt COVID-19 svar ved sin re-test, trods de ekstra restriktioner og forholdsregler man har truffet for personalet, lyder det fra Ernisussiortut Kattuffiats bestyrelse, hvor Anne Schurmann er formand.

Gravide i risikogruppe

Jordemødrene er særligt bekymret på de gravides vegne, der betegnes som en risikogruppe. Gravide ligger i risikogruppen under coronapandemien, da gravide kan være mere modtagelige over for infektioner. Ifølge Landslægeembedets hjemmeside er der ikke påvist øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 for gravide.

- Der er dog dokumentation for, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i deres sidste trimester forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før terminen med de dertilhørende risici, oplyses det på landslægeembedets hjemmeside.

Jordemødrene understreger, at man i Danmark har man valgt at være ekstra forsigtig med kontakten, så de ikke bliver smittet med coronavirus.

- Således er EK bekymret for den potentielle risiko for de gravide, der kommer til planlagte eller akutte besøg på fødeafdelingen, hvor de kan blive tilset af en nyansat i oplæring, skriver EK i en pressemeddelelse.

Mangel på personale

Styrelseschef for Sundhed og Forebyggelse, Joanis Erik Køtlum har over for Sermitsiaq.AG forklaret, at dispensation for de nyansatte skyldes personalemangel. Visse steder er der mangel på sundhedspersonale, som er meget nødvendig. Derfor undtages nyansatte fem dages karantæne, men må bære værnemidler og undgå kontakt med patienter, pårørende og kolleger så meget som muligt.