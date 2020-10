Styrelseschef: Nyansatte skal følge flere forholdsregler

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. oktober 2020 - 14:32

Flyfriske ansatte, der kommer på arbejde på dag nul, fritaget for fem dages karantæne, skaber bekymring blandt sundhedspersonalet i Grønland.

Styrelseschef for Sundhed og Forebyggelse, Joanis Erik Køtlum kan godt forstå medarbejdernes bekymring. Han understreger dog, at sundhedsvæsenet gør en del for at undgå en eventuel smittespredning af coronavirus blandt personalet og patienter:

- Vi har flere forholdsregler, som de nye ansatte skal følge efter den første tid som nyansat. Blandt andet bruges der værnemidler. Nyansatte har fået instrukser i at undgå kontakt med kolleger, patienter og pårørende så meget som muligt, også skal de holde sig mest for sig selv, siger Joanis Erik Køtlum til Sermitsiaq.AG.

De kommende ansatte anbefales også at undgå sociale arrangementer, blive influenzavaccineret og undgå områder med smittespredning før afrejse til Grønland.

Styrelseschefen understreger, at myndighedernes anbefalinger om afstand, hygiejne og kontakt også følges af de nye ansatte.

Mangler hænder

Joanis Erik Køtlum kan ikke oplyse om, hvor ofte sundhedsvæsenet gør brug af fritagelse for karantæne for flyfriske, nye kolleger.

Lokale afdelinger vurderer situationen fra gang til gang, og hvis den kommende kollega er helt uundværlig, skal vedkommende starte på arbejde hurtigst muligt:

- Det er sådan, at vi har flere kritiske funktioner, som vi skal have bemandet. Derfor er det nogle gange nødvendigt, at nye ansatte kommer på arbejde uden at have været i karantæne, forklarer styrelseschefen.

Hvis uheldet sker

Joanis Erik Køtlum forklarer, at sundhedspersonalet generelt har kendskab til, hvordan smittespredning sker. Derfor har han også tillid til sundhedspersonalet om, at de tager forholdsregler for at undgå smitte alvorligt.

Men hvis der opstår et smitteudbrud af coronavirus i sundhedsvæsenet, har Sundhedsledelsen en beredskabsplan:

- Hvis uheldet sker, så vil smitteopsporing ske i tæt samarbejde med Landslægeembedet for at begrænse skaden mest muligt, siger Joanis Erik Køtlum, styrelseschef for Sundhed og Forebyggelse.

Nyansatte bliver re-testet fem dage efter ankomst til Grønland uanset, om de har været i karantæne eller ej.