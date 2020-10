Sygeplejersker bekymret for smitte: Ikke alle nyansatte i karantæne

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. oktober 2020 - 14:15

Peqqissaasut Kattuffiat, PK (Grønlands Sygeplejerskeorganisation) har den seneste tid modtaget både skriftlige og mundtlige henvendelser fra sygeplejersker, der udtrykker utryghed omkring smitterisiko for coronavirus på arbejdet.

Henvendelserne kommer fra alle steder rundt om i landet.

- De oplever, at nogle af deres nye kolleger er fritaget fra Selvstyrets regler om fem dages karantæne. Og de nye kolleger kan faktisk komme på arbejde på dag nul, altså lige så snart de lander, siger Ken Jensen, formand for PK til Sermitsiaq.AG.

Peqqissaasut Kattuffiat mener, at det er en tikkende sundhedsbombe, der lurer under overfladen, når nye, flyfriske ansatte i sundhedsvæsenet kan komme på arbejde uden at have været i karantæne i fem dage.

Potentiel sundhedskatastrofe

Faste medarbejder, der af en eller anden årsag har været på en rejse til Danmark, er stadig underlagt fem dages karantæne. Men nyansatte kan komme på arbejde med det samme, da disse betragtes som samfundskritisk arbejdskraft, hvis de får en dispensation fra Sundhedsledelsen.

PK kræver i en pressemeddelelse, der er sendt til Sermitsiaq.AG, at der skabes klare og ens retningslinjer for ansatte i sundhedsvæsenet. Overfor Sermitsiaq.AG forklarer Ken Jensen, at der bør være klare retningslinjer for alle ansatte.

- Der skal bare være ens regler for alle. Så den enkelte ikke kommer i tvivl om, hvad retningslinjer er, PK’s formand, Ken Jensen.

- Denne forskelsbehandling er på ingen måde logisk, sund eller acceptabel og belaster et i forvejen presset sundhedsvæsen, siger han.

PK kritiserer den manglende fem dages karantæneregel for nye ansatte:

PK mener, at det er urimeligt, at de øvrige ansatte i sundhedsvæsenet skal udsættes for denne øgede smitterisiko. Deraf øges risikoen for at bringe smitten videre til ens egne familiemedlemmer.

PK ser store problemer i, at i forvejen svækkede, indlagte patienter skal udsættes for øget smitterisiko. Vi mener, at denne kompromittering af borgernes sikkerhed er forkastelig.

PK mener, det er helt forkert, at nyansatte medarbejdere skal pålægges dette urimelige ansvar, det er at være potentiel smittespreder for både kollegaer og patienter.

PK mener, at sundhedsledelsen skal påtage sig det store ansvar, at alle skal i fem dages karantæne.

- PK mener, at det vil klæde sundhedsledelsen, at de tager ansvaret på sig, skaber krystalklare retningslinjer og ikke lader det være den enkelte leder, der skal stå på mål for en potentiel sundhedskatastrofe, lyder det fra PK.

Kritik og krav forelagt

Ifølge en bekendtgørelse om betingelser for rejser ind i landet, er det Landslægeembedet, der bestemmer, at personer i tjeneste under sundhedsvæsenet kan fritages for hele eller dele af bekendtgørelsen. Det er Sundhedsledelsens ansvar, om dispensationen skal anvendes.

Sermitsiaq.AG har overfor Sundhedsledelsen og Landslægeembedet ønsket en bekræftelse om nye ansatte er fritaget for fem dages karantæne.

Endvidere har Sermitsiaq.AG forelagt kritikken og kravet fra Peqqissaasut Kattuffiat til både Sundhedsledelsen og Landslægeembedet og afventer nu deres svar.