Islændinge brugte Færøerne i skatteflugt fra Namibia

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 11. marts 2021 - 17:47

Samherji, som har sit hovedsæde i Akureyri på Island, er under mistanke at have brugt korruption for at få fiskekvoter i Namibia.

Nu trækkes der også tråde til Færøerne i forbindelse med ulovlig aktivitet i Namibia i forbindelse med lønninger til namibiske fiskere.

LÆS OGSÅ: Stor korruptionsskandale ryster Island

I en dokumentar fra Kringvarp Føroya fremgår det, at Samherji har haft tre fragttransportselskaber på Færøerne.

LÆS OGSÅ: Leth afviser korruptionsbeskyldninger fra islandske medier

Jóhannes Stefánsson, tidligere direktør for Samherji Namibia, siger til Kringvarp Føroya, at selskaberne blev brugt til at betale løn til fiskerne igennem FAS-ordningen, dvs. en ordning med skibe registreret på Færøerne, og dermed fik Namibia ikke del af beskatningen, og Samherji fik en skattefordel.

Wikileaks afslører

Jóhannes Stefánsson er trådt frem, efter at Wikileaks i 2019 har afsløret dokumenter, som viser, at Samherji har haft lyssky affærer i Namibia. Den tidligere direktør indrømmer, at han på vegne af Samherji har bestukket sig til fiskekvoter i Namibia.

Nu viser dokumenter fra Wikileaks, at der har været transaktioner mellem selskaber i Namibia og det færøske selskab Tindhólmur på over en halv million dollar i 2016 og 2017.

Udover Tindhólmur har Samherji haft to andre datterselskaber på Færøerne. Selskaberne gik konkurs i 2020.

Ulovlig handling

I 2016 blev skatteloven ændret i Namibia. Ifølge Kringvarp Føroya undersøgte Samherji, om fiskerne kunne aflønnes igennem selskaber på Færøerne, som havde fragtskibe i FAS-ordningen.



Imidlertid kan der kun registreres fragtskibe i FAS. Derfor skulle fiskerne betale skat efter namibisk lovgivning, fik Samherji at vide fra revisorselskabet Ernest and Young.

Men det ser ud til, at Samherji ikke har lyttet til rådgivningen. Det er en ulovlig handling at udbetale løn til fiskere, som om at de arbejder på et fragtskib, vurderer Eyðfinn Jacobsen, ekspert i skatteret på Færøerne.

- Det er ikke lovligt. De har meddelt noget til en offentlig myndighed, som ikke er sandt. Overtrædelsen er foregået på Færøerne i et færøsk selskab, og derfor har de forbrudt sig mod færøsk lovgivning, siger Eyðfinn Jacobsen.

Færøsk bestyrelsesformand overrasket

Efter opfordring fra islandske myndigheder er de færøske skattemyndigheder, TAKS, gået ind i sagen om de færøske selskaber, som har en færøsk bestyrelsesformand, advokat Bjørn á Heygum.

Bjørn á Heygum er en anerkendt advokat, som blandt andet har været med til at lave styrelsesloven fra 1996 på Færøerne.

Han siger i udsendelsen, at oplysningerne kommer helt bag på ham. Bjørn á Heygum indrømmer, at der kun var et møde om året for at godkende regnskabet. Der har han aldrig set noget mistænkeligt.

Bjørn á Heygum siger også, at han fik omtrent samme forespørgsel, som Ernest and Young fik, men gjorde klart, at man ikke kunne aflønne fiskere i Namibia i det færøske selskab.

Sagen om ulovlige handlinger bliver efterforsket både på Island og i Namibia. På Island er seks personer under mistanke for ulovlige handlinger.