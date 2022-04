Ingen triazol i Nuuks drikkevand

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. april 2022 - 16:59

Vandprøver foretaget onsdag den 23. februar viste rester af sprøjtemidlet kaldet 1,2,4-triazol i drikkevandet i Nuuk.

Selvom det ikke umiddelbart udgør et problem for sundheden i små mængder, så var det bekymrende udtalte naalakkersuisoq for miljø Kalistat Lund.

Siden da er der udtaget nye prøver, som har været forsinket på vej til laboratorier i Danmark da de blev stoppet i tolden. Men nu er prøverne nået frem og de ser fine ud, er meldingen fra naalakkersuisut.

- Der er nu kommet resultater af de vandprøver fra Nuuk, der skulle analyseres for 1,2,4-triazol. Der er ikke fundet indhold af triazol i de nye vandprøver, lyder det i en pressemeddelsle tirsdag.

Der er udtaget et dobbelt sæt vandprøver, for at vi kunne få dem analyseret ved to forskellige laboratorier i Danmark. Vi har nu fået resultaterne fra begge laboratorier og alle resultater ser fine ud. Laboratorier finder ikke 1,2,4-triazol i de nye vandprøver.

Forklaringen på prøverne fra februar er formentlig en fejl på laboratoriet.

-Vi vil i den kommende tid udtage flere vandprøver og holde ekstra øje med drikkevandets kvalitet i Nuuk. Men det er meget glædeligt, at analyserne viser, at drikkevandet er fint. Vi har dog også lært at forskrækkelsen, og vil snarest lancere en kampagne, som skal minde os allesammen om, hvordan vi hver især kan være med til at passe godt på vores vandsøer, udtaler Departementschef i Departementer for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen.