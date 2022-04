Vandprøver drukner i tolden

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. april 2022 - 17:46

De vandprøver, som skal fastslå, om der er pesticider i drikkevandet i Nuuk, er blevet forsinket i tolden, da de er blevet udtaget ved en stikprøvekontrol.

Det oplyser departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, til Sermitsiaq.AG.

- Der er blevet udtaget et dobbelt sæt vandprøver, som er afsendt til to forskellige laboratorier i Danmark. Forsendelserne er desværre blevet forsinket i tolden, da de blev udtaget ved en stikprøvekontrol, siger departementetschefen til Sermitsiaq.AG.

Begge prøver er netop frigivet af tolden, og det ene sæt prøver er nu nået til laboratoriet, hvor analysen er igangsat.

Mystisk fund

25. februar kunne departementet konstatere et mystisk fund i drikkevandet i Nuuk.

Rester af sprøjtemidlet 1,2,4-triazol i mængder på 0,22 og 0,71 mikrogram per liter er fundet i drikkevandet i både vandsøen og cirkussøen, som forsyner Nuuks borgere med drikkevand.

Grænseværdien for sprøjtemidlet 1,2,4-triazol ligger på 0,1 mikrogram i Danmark.

Selvom landslægeembedet vurderer, at de små mængder pesticidrester umiddelbart ikke udgør fare for sundheden for borgerne i Nuuk, så var Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund bekymret for det mystiske fund.

De fundne pesticidrester anvendes nemlig ikke i Grønland.

- Jeg vil mene, at det er meget bekymrende. Vi undrer os selvfølgelig over det usædvanlige fund, og jeg mener at alt skal undersøges for at finde frem til kilden, sagde Kalistat Lund om fundet til Sermitsiaq.AG.

Svar forventes næste uge

Departementschef Mette Skarregaard Pedersen oplyser til Sermitsiaq.AG, at den ene forsendelse netop er ankommet til laboratoriet i Danmark, og at analysen af prøverne er sat i gang. Den anden forsendelse er endnu ikke nået frem til det andet laboratorium. Men departementet regner med, at prøverne vil nå frem til laboratoriet senest i dag.

- Der er bestilt hasteanalyser ved laboratorierne. Hasteanalyser tager minimum tre dage. Vi forventer derfor at have resultaterne i næste uge. Sagen har høj prioritet, siger Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.