Fund af sprøjtemidler i vand: Det er meget bekymrende

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. februar 2022 - 10:31

Rester af sprøjtemidlet kaldet 1,2,4-triazol er fundet i Nuuks drikkevand ved vandprøver foretaget onsdag den 23. februar 2022.

1,2,4-triazol dannes blandt andet ved en nedbrydning af nogle særlige sprøjtemidler, som anvendes ved svampeangreb på landbrugsgrøder. Stoffet kan også dannes ved nedbrydning af maling, lyder forklaringen i Selvstyrets pressemeddelelse.

Landslæge Henrik L. Hansens vurdering er, at det umiddelbart ikke udgør et problem for sundheden at drikke af vandet, og at borgerne fortsat kan drikke fra vandhanen.

Langtidseffekterne af indtagelse kendes ikke fuldt ud. Derfor finder Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund det bekymrende, at mængder af sprøjtemidler er fundet i et område, der ikke anvender sådanne stoffer.

- Jeg vil mene, at det er meget bekymrende. Vi undrer selvfølgelig os over det usædvanlige fund. Og jeg mener, at alt skal undersøges for at finde frem til kilden, siger Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

Pesticidet 1,2,4-triazol anvendes ved lanbrug i blandt andet Europa. Fundet i Nuuks drikkevand er usædvanlingt, da det kemiske stof ikke anvendes ikke i Grønland.

Kan udgøre sundhedsfare på sigt

Vandanalyser fra de to vandsøer i Nuuk, Vandssøen og Cirkussøen, der forsyner Nuuk viser, at der er fundet mellem 0,22 og 0,71 mikrogram per liter i drikkevandet. Det er endnu uvist, hvor forureningens kilde kommer fra.

I Danmark og Europa er grænseværdien sat til 0,1 mikrogram per liter for grundvandet. Dermed har Nuuks drikkevand overskredet grænseværdien af pesticidet 1,2,4-triazol i drikkevandet.

Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at grænseværdien ikke handler om, hvor giftigt et givent stof er at indtage, men at den er fastsat efter et forsigtighedsprincip, fordi man ikke ønsker pesticider i drikkevandet. Stoffet 1,2,4-triazol findes også i nogle madvarer, fordi det bruges i landbruget og udgør altså ingen fare at indtage på kort sigt, fastslår Landslægen.

- Det vi ikke ved er, hvilke konsekvenser der er, hvis man indtager det gennem hele livet, derfor skal det selvfølgelig ikke være i drikkevandet, siger Henrik L. Hansen.

Naalakkersuisoq understreger, at yderligere undersøgelser er sat i gang, for at få klarlagt problemet.

- Vi melder ud nu, da der kan være sundhedsmæssige risiko ved at indtage det kemiske stof i store mængder i en længere periode, hvor kroppen optager pesticidet. Der skal helst ikke findes rester af sprøjtemidler eller anden forurening i vores drikkevand, derfor melder vi ud nu og starter undersøgelser, siger Kalistat Lund.

Undersøgelser i gang

Departementet for landbrug, selvforsyning, energi og miljø har sammen med Nukissiorfiit sat en undersøgelse i gang for at finde frem til kilden. Der er også taget nye vandprøver. Analysens svar vil være i Naalakkersuisuts hænder om tre til fire uger. Analyserne skal vise, om der er tale om en fejl, eller om der reelt er stoffet 1,2,4-triazol i drikkevandet i Nuuk.

- Jeg håber, at de næste vandprøver vil vise, at der er sket en fejl, og at udfaldet vil være et rent drikkevand. Men hvis analyserne viser, at der reelt er rester af sprøjtemidler, skal vi arbejde for at mindske mængden i drikkevandet, siger Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.