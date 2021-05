Ingen kommentar til Nappaattooqs comeback

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 26. maj 2021 - 17:44

Det skabte drama, da en video af en familiekonflikt, og et billede af Jens Napaattooqs partner med blod i ansigtet dukkede op på de sociale medier i slutningen af april.

Demokraatit og Siumut udvandrede fra samlingen i protest med argumentet, at folkevalgte ikke bør være involveret i den slags konflikter, hvor børn også bliver ramt. Få dage efter blev Napaattooq fjernet fra de to formandsposter, han ellers havde fået i finans- og skatteudvalg samt fiskeri- og fangstudvalg.

Naleraq-politikeren valgte at søge om sygeorlov fra Inatsisartut og kommunalbestyrelsen for at gå i behandling med sin familie. Nu en måned efter er han klar til at komme tilbage til kommunalpolitik.

- Efter jeg har snakket med min familie, mit bagland og borgmesteren i Avannaata Kommunia, så har jeg valgt, at starte med kommunalbestyrelsesarbejdet. Da jeg kan holde møder via telefon. Samtidig vil vi have efterbehandling, så længe vi har behov for det, uddyber Jens Nappaattooq til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Partier udvandrer i vrede fra Inatsisartut-salen

Hvad hans nye kolleger i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia mener om det, kan Sermitsiaq.AG ikke få svar på.

Hverken formanden for Atassut, Aqqalu Jeremiassen, Sakio Fleischer fra Siumut, Lena Ravn Davidsen fra Demokraterne eller Bendt B. Kristiansen fra Inuit Ataqatigiit vil kommentere sagen, da redaktionen kontakter dem onsdag.

Alkohol var ikke problemet

Ud over familiebehandlingen har Jens Napaattooq og hans partner været i behandling for alkoholproblemer siden hændelsen, men Jens Naapaattoq afviser, at alkohol er en del af problemet nu.

- Under behandlingen opdagede behandleren hurtigt, at alkoholen ikke var årsagen til vores problemer. Det er fra barndommen og i vores kommunikation. Jeg troede, at jeg var fejlfri, siger Jens Napaattooq.

LÆS OGSÅ: Jens Napaattooq fjernes fra udvalg

Jens Napaattooq fortæller, at han også planlægger at komme tilbage til landspolitik så snart det kan lade sig gøre i forhold til familiens ve og vel. Han er fjerde suppleant både i anlægsudvalget og i frednings og miljøudvalget.

- Fristen for at komme med et forslag om at komme tilbage til Inatsisartut er i august. Tiden må vise om jeg vil være klar til den tid, siger Jens Napaattooq.