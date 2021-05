Jens Napaattooq fjernes fra udvalg

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 04. maj 2021 - 17:48

Jens Napaattooq er ikke længere formand for finans- og skatteudvalg samt fiskeri- og fangstudvalg i Inatsisartut. Det har Inatsisartut taget stilling til under et lukket møde mandag den 3. maj efter anmodning fra koalitionens Inatsisartutgruppe.

Jens Napaattooq blev ellers formand for de to tunge udvalg under Inatsisartuts konstituerende møde efter valget. Udpegningen skabte uro i salen, hvor Siumut og Demokraatit udvandrede på stedet, i protest mod Naleraq-politikeren.

På det tidspunkt var der nemlig en video med Jens Napaattooq og samlever i konflikt, der blev delt på de sociale medier, og oppositionen ville ikke acceptere, at sådan en opførsel bliver ”belønnet med det tunge ansvar”.

Naleraq mister formandsposten

Jens Napaattooq sygemeldte sig fra sit hverv i Inatsisartut, og arbejdet med at indstille nye formænd i udvalgene gik i gang med det samme. Det betyder, at Jens Napaattooq ikke får posterne tilbage, hvis han vender tilbage til landspolitik efter sin sygeorlov.

- Det er helt på sin plads. Især fordi, jeg ikke ved, hvor længe jeg skal være sygemeldt. Jeg vil støtte min samlever, og min familie og vores behandling er min første prioritet lige nu, fortæller Jens Napaattooq til Sermitsiaq.AG.

Paneeraq Olsen (N) får formandsposten i finans- og skatteudvalget i Inatsisartut, mens Hans Aronsen (IA) får glæden af at sætte sig for bordenden ved udvalg for fiskeri, fangst og landbrug. Dermed betyder det, at Naleraq mister en vigtig formandspost i udvalgene på grund af Jens Napaattooqs midlertidige exit.

Politisk pusterum

Jens Napaattooq forklarer, at han anser sin sygemelding som en pause fra politikken.

Han er netop vendt hjem til hjembyen Upernavik og venter på svar fra familiebehandlingsstedet.

- Jeg stopper ikke med det politiske arbejde. Men lige ligger min fokus på vores udvikling i familien og vores ønske om hjælp. Når dette er opfyldt, så forventer jeg at vende tilbage til politik. Hvornår det er, kan jeg ikke sige, siger Jens Napaattooq.

Herunder kan du se den nye fordeling af udvalgsmedlemmer: