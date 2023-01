Inatsisartutmedlem: Flyt fridag fra store bededag til solhvervsdag

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 18. januar 2023 - 15:45

Debatten om hvorvidt vintersolhverv, den 21. december, bør eller ikke bør blive en national fridag er ikke slut endnu.

Den danske regering arbejder med et lovforslag, der skal afskaffe store bededag som en helligdag dog kun i Danmark. Kirkeministeren har slået fast, at Grønland selv bestemmer over kirkelige helligdage. Det kan Grønland benytte til egen fordel, mener et inatsisartutmedlem som ønsker at vide, om Naalakkersuisut vil flytte helligdagen store bededag til en anden dag.

Nemlig solhvervsdagen, den 21. december.

- Når den danske regering afskaffer store bededag, kan vi så flytte fridagen i forbindelse med store bededag i Grønland til solhvervsdagen?

Det spørger Kristian Jeremiassen (IA) Naalakkersuisoq for kirke, Peter Olsen om i et paragraf 37- spørgsmål.

Grønlands egne nationale dage

Kristian Jeremiassen begrunder sit spørgsmål med, at Grønland følger flere kirkelige helligdage, men kun har en egen dag, og det er nationaldagen den 21. juni.

- Solhvervsdag er en dag, som vores forfædre fandt ud af er dagen, hvor lyset langsomt vender tilbage igen. Dagen hvor vi alle fejre med flagrene flag. Jeg synes ikke, det er nok med at flage den dag, men mener derimod, at dagen hvor vi samles og spiser grønlandsk mad sammen, også bør være en fridag, begrunder Kristian Jeremiassen.

Det er langt fra første gang, at spørgsmålet dukker op i Inatsisartuts paragraf 37-spørgsmål og som emne i pressemeddelelser. Igennem tiderne har skiftende medlemmer i Inatsisartut spurgt og skrevet om, hvornår solhvervsdag kan blive til en fridag.

Afskaf store bededag

Inatsisartut-medlemmet understreger, at Grønland bør følge det danske eksempel og afskaffe store bededag som helligdag, og i stedet gøre solhvervsdagen til en fridag.

Han ønsker samtidig at vide, hvornår Naalakkersuisut vil fremlægge et lovforslag om at gøre solhvervsdag til en national dag, og om Naalakkersuisut har planer om at afskaffe store bededag som helligdag, ligesom den danske regering.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede har udtalt, at han ikke vil blande sig i dansk politik.