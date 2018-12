Snart fejres solhvervsdagen også officielt

Walter Turnowsky Fredag, 21. december 2018 - 10:44

Der er 13 officielle mærkedage i Grønland; men kun én af dem har man selv indført, nemlig nationaldagen. Resten er enten kirkelige helligedage eller dage, der kommer fra Danmark.

Men nu får landet endnu en helt egen helligdag, som ovenikøbet knytter sig til den traditionelle tro. Nemlig dagen i dag, vintersolhverv. Og det glæder Peter Olsen (IA), som har stået bag forslaget om at gøre solhverv til en officiel mærkedag.

- En af de traditioner vi har med os fra vore forfærdre er, at vi fejrer solhvervsdagen, hvor man fejrede at solen nu var på vej tilbage. Når solen forsvandt, og polarmørket tog over, troede vore forfædre, at når solen var gået til bunds, ville det fremover blive konstant vinter – og vedvarende mørke, skriver han i en pressemeddelelse.

Aassuutit løfter solen op igen

Peter Olsen forklarer, at det er to stjerne, Altair og Tarazed, tilsammen Aassuutit, der spiller en central rolle i den gamle tro.

- Vore forfædre vidste, at Aassuutit varslede om, at solhvervsdagen nu var på vej. De var af den overbevisning, at Aassuutit løftede solen op når den sank til bunds og fik den til at bevæge sig opad igen. Hvert år vågede Aassuutit således over den synkende sol, og når solen så bevægede sig opad igen, viste Aassuutit sig for menneskene som budbringere, der glædes over at lyset fra nu af er tilbage.

- Det er grunden til, at folk fik nye klæder, for i fællesskab at fejre den store begivenhed ved at spise lækre specialiteter.

Genoplive traditioner

Peter Olsens forslag betyder, at Naalakkersuisut senest 2020 skal indføre solhverv som mærkedag. Men derfor kan man jo godt genopdage en fejring af dagen allerede nu, mener forslagsstilleren.

- Lad os genoplive vore skikke og traditioner. Til solhvervsfesten slås det fast hvor vigtig lyset og solen er for os mennesker.

- Derfor ønsker jeg jer en rigtig god solhvervsfest med håb om, at dagen må fejres med sammenkomst, nye klæder og lækre specialiteter, lyder hilsenen fra Peter Olsen.