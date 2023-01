Kirkeminister slår fast: Grønland kan beholde store bededag

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. januar 2023 - 11:51

I Danmark vækker et forslag om at afskaffe store bededag som en helligdag i øjeblikket heftig debat. Tirsdag skrev således mere end 200.000 danskere under på en underskriftsindsamling i mod forslaget.

Statsminister Mette Frederiksen slog dog tirsdag fast, at forslaget vil blive fremsat og gennemført. Hun har tidligere sagt, at afskaffelsen vil give omkring tre milliarder kroner ekstra i statskassen, som skal bruges til at fremrykke investeringer i Forsvaret.

Her i Grønland og på Færøerne er der dog ikke udsigt til at helligdagen fjernes. Det oplyser den danske kirkeminister Louise Schack Elholm (V) til Jyllands-Posten. Hun forklarer, at kirkeområdet er hjemtaget til Grønland:

Naalakkersuisut: Ingen planer om afskaffelse

- Vi tager os ikke af kirkeområdet, og det er Grønland og Færøerne, der selv bestemmer, om de vil beholde store bededag. Det er ikke noget, vi blander os i, udtaler ministeren.

Sermitsiaq.AG har spurgt formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) til sagen:

Spørgsmål: Danmark vil afskaffe en helligdag for Forsvaret af Kongeriget, vil Grønland følge bagefter og gøre det samme?

- Jeg kommer ikke til at blande mig i dansk politik, og hvad der bliver besluttet i sidste ende, så det er den eneste kommentar, jeg har, siger Múte B. Egede.

Helligdag siden 1686

I sidste uge fremsatte den danske beskæftigelsesminister et lovforslag, der håndterer konsekvenserne af, at store bededag afskaffes. Det handler blev blandt andet om lønkompensation til de der er månedslønnede, og som kommer til at arbejde en ekstra dag.

Dette lovforslag kommer heller ikke til at gælde i Grønland.

Men det er altså kirkeministeren, der med en såkaldt kongelig resolution skal stå for selve afskaffe helligdagen, og hun slår altså fast, at det kun kommer til at gælde i Danmark.

Store bededag blev indført i 1686 under enevældens tid i Danmark, og er således en særegen helligdag for Kongeriget. Den afholdes hvert år den fjerde fredag efter påske.