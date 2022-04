Inatsisartut samles for at vælge ny formand og Naalakkersuisut

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. april 2022 - 08:42

En ny koalition blev præsenteret mandag, og det betyder en stor omrokering på de politiske topposter i både Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Mandag eftermiddag har formandskabet for Inatsisartut meddelt, at Inatsisartut skal samles tirsdag klokken 13 med to hovedpunkter på dagsordenen:

Valg af Formand for Inatsisartut samt næstformænd

Valg af Naalakkersuisut

Der er stor spænding om fordelingen af posterne i Naalakkersuisut men også i forhold til, hvem der får den prestigefyldte post som formand for Inatsisartut. Posten bestrides i øjeblikket af Naleraq-formand Hans Enoksen, og ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger er den tidligere formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), i spil til at overtage.

I morgen onsdag skal politikerne igen mødes i Inatsisartut. Det bliver for at fordele posterne i de forskellige udvalg.

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalgene er som hovedregel et lukket punkt, hvorfor det ikke er muligt for pressen og resten af offentligheden at følge med. Fordelingen af posterne offentliggøres på et senere tidspunkt efter mødet.

Formandskabet oplyser videre, at tirsdag og onsdag bliver de eneste mødedage i denne uge, og at de punkter, som skulle have været behandlet i denne uge, udskydes.