Inatsisartut møder ind 21. marts

Kassaaluk Kristensen Søndag, 27. februar 2022 - 09:29

Klokken ringer ind til Inatsisartuts forårssamling den 21. marts. Her skal Inatsisartut holde møder frem til den 20. maj, hvor der er samlet 25 mødedage i salen.

Inatsisartut får en travl plan for møderne, for der er allerede optaget i alt 41 nye punkter til dagsordenen fra Inatsisartuts medlemmer og 22 nye punkter fra Naalakkersuisuts medlemmer, som Inatsisartut skal tage stilling til dette forår.

Det oplyser formanden for Inatsisartut Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

Herudover er der optaget 17 forespørgselsforslag der er udsat fra efterårsmødet i 2021.

Planen for møderne kan dog ændre sig meget, for medlemmerne kan endnu sende beslutningsforslag og forespørgselsdebatter ind frem til den 14. marts.

Forskellige emner til drøftelse

Inatsisartuts medlemmer kan glæde sig frem til forskelligartede emner til debat.

Blandt andet fremsætter Naalakkersuisoq for finanser et lovforslag om at ophæve betalingssystemet Ilanngaassivik.

Ilanngaassivik, som skattestyrelsen har ansvaret for at udvikle og idriftsætte, skulle oprindeligt søsættes den 1. juli. Til formålet har Inatsisartut bevilget 26 millioner kroner i 2019 og 2020. Nu står betalingssystemet til at blive skrottet. Naalakkersuisut vil i stedet satse på gældsrådgivning til borgere, der skulle have behov for det.

Også et beslutningsforslag om, at børn under seks år skal kunne have to ledsagere, når de skal rejse i forbindelse med undersøgelser og behandlinger indenfor sundhedsregi er fremsat af medlem i Inatsisartut Agathe Fontain.

Blandt det mere sportslige emner ligger et beslutningsforslag om nationalstadion, hvor en arbejdsgruppe blev nedsat i 2019. Her ønsker Siumuts Anders Olsen, at arbejdsgruppen skal færdiggøre deres undersøgelse, så Naalakkersuisut kan fremlægge undersøgelsens resultater til foråret 2023.