Omstridt betalingssystem begraves

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. september 2021 - 07:57

Betalingssystemet Ilanngaassivik bliver ikke indført, og loven, der banede vejen for systemet, skal ophæves, har Naalakkersuisut besluttet.

I stedet vil Naalakkersuisut bygge videre på erfaringer med uvildig gældsrådgivning af borgerne, og rådgivningen skal udbredes til hele landet.

Det oplyser naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA), i et svar til Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen.

I efteråret 2019 blev en lov om systemet vedtaget i Inatsisartut, og systemet skulle være trådt i kraft 1. juli i år, hvor man i sidste års finanslov har budgetteret med, at systemet fremover ville indbringe omkring 30 millioner kroner årligt.

Naalakkersuisoq oplyser, at borgernes gæld har udviklet sig på følgende måde. Beløbene er i faktiske tal og tager ikke hensyn til prisudviklingen. Naalakkersuisut

Jens-Frederik Nielsen vil vide, hvordan Naalakkersuisut vil skaffe de penge uden Ilanngaassivik, og her ønsker Naalakkersuisut altså blandt andet at satse på gældsrådgivning:

Har allerede taget nyt system i brug

- Naalakkersuisut har et ønske om at styrke den organisatoriske del af området for inddrivelse af offentlige restancer i hele landet. Dette skal bygges på erfaringerne med uvildig gældsrådgivning af borgerne, som på langt mere direkte og opsøgende måde skaber kontakt til gældsramte borgere, skriver Asii Chemnitz Narup i svaret.

Naalakkersuisoq oplyser videre, at Skattestyrelsen allerede er taget et nyt inddrivelsessystem i brug i forbindelse med, at der indført et nyt økonomisystem i Selvstyret og flere kommuner.

- I det nye inddrivelsessystem vil det være lettere at se udvikling i den enkelte restance hos den enkelte borger. Samtidig sikres det, at der kan reageres hurtigere ved betaling fra den enkelte borger, skriver naalakkersuisoq.

På trods af at systemet skulle træde i kraft i juli, oplyste Skattestyrelsen i maj til Sermitsiaq.AG, at Ilanngaassivik stadigvæk var på et tidligt udviklingsstadie. Det berører Asii Chemnitz Narup også i sit svar i forhold til, hvor mange ressourcer der er brugt på at udvikle systemet.

Lanceret tilbage i 2016

Nemlig at der er brugt 168.000 kroner i forbindelse med et udbud, og derudover har der været ansat en projektleder, men vedkommende har hovedsageligt arbejdet med andre opgaver.

Ilanngaassivik blev i 2016 lanceret af daværende naalakkersuisoq for finanser Randi Vestergaard Evaldsen (D). Systemet skulle være et våben, der kom borgernes gæld til det offentlige til livs.

Ilanngaassivik skulle sørge for, at borgernes regning til det offentlige blev betalt, inden borgeren fik sin løn udbetalt.

Det kunne være udgifter som husleje, varmeregningen samt betaling til børnehaver og vuggestuer, der på den måde skulle betales, før borgeren fik sin løn i hånden.