Nyt betalingssystem ligger i syltekrukken

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. maj 2021 - 08:00

Ilanngaassivik-betalingssystemet, som Skattestyrelsen har ansvaret for at udvikle og idriftsætte, skulle oprindeligt søsættes den 1. juli 2021. Lanceringen er imidlertid udskudt til udgangen af 2021, fremgår det af Finansloven for 2021, men spørgsmålet er, om det overhovedet vil se dagens lys og i stedet ender med at blive skrottet af den nye koalition og dets støtteparti.

Skattestyrelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at Ilanngaassivik ”stadig befinder sig i en tidlig udviklingsfase”.

- Færdiggørelse af første fase af udviklingen har afventet afslutningen på mange øvrige udviklingsprojekter i Skattestyrelsen, herunder implementering af nyt økonomisystem, obligatorisk pension, beskæftigelsesfradrag, Digital Post, Covid-19-hjælpepakker m.v., som alle har trukket på styrelsens udviklingsressourcer i det seneste år, lyder forklaringen fra Skattestyrelsen.

Gæld til Landskassen

Planen var at modernisere det offentliges opkrævning af sine tilgodehavender hos borgerne og samtidig sætte ind over for og forebygge fremtidige restanceproblemer. Således skulle borgere med gæld til det offentlige tvinges til at benytte systemet, så man kunne komme i gang med at høvle noget af den mere end 800 millioner kroner store gæld af, som Landskassen har til gode hos borgerne.

Der findes ingen it-hyldevare på markedet, så betalingssystemet skal udvikles fra bunden og tilpasses den grønlandske lovgivning og forvaltning, ”hvilket vil stille store krav til de involverede medarbejdere og til samarbejdet med arbejdsgivere, kommuner m.fl.”, bliver det oplyst af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen ansatte sidste år en projektleder til opgaven, men vedkommende har imidlertid brugt al sin tid på de øvrige presserende it-opgaver.

Har brugt 168.600 kr.

- I forbindelse med arbejdet med at lave en kravspecifikation som fundament for en udbudsproces er der afholdt 168.600 kroner til en ekstern leverandør, oplyser Skattestyrelsen, der i 2020 fik afsat to millioner kroner til det administrative forarbejde og fem millioner kroner i år.

Da loven om at indføre betalingssystemet blev vedtaget vurderede Skattestyrelsen, at det ville koste cirka 30 millioner kroner at udvikle systemet, mens det årligt vil koste mellem 7,5 og 9,5 millioner kroner at holde systemet i drift. Gevinsten i det regnestykke er imidlertid tårnhøj, da man skønner at systemet samlet set vil medføre en årlig bedring af de offentlige finanser på 30 millioner kroner.

Snævert flertal

Uanset udsigten til en 30 millioner kroner stor og årlig gevinst, så fik loven om Ilanngaassivik kun et meget snævert flertal bag sig den 20. november 2019. Således stemte de to nuværende koalitionspartier IA og Naleraq samt støttepartiet Atassut imod.