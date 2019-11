Drøm om nationalstadion får skub fremad

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. november 2019 - 11:28

Naalakkersuisut kalder ideen om et nationalstadion for ”interessant”.

Det fremgår af et svarnotat, som Naalakkersuisoq for Kultur, Ane Lone Bagger netop har publiceret i forhold til et beslutningsforslag, som var stillet af Anders Olsen, Siumut.

- Især hvis stadionet kunne rumme mere end én sportsgren eller endda flere arrangementer udover de sportslige. Børn og unge skal kunne opretholde sunde aktiviteter, uagtet om de er idrætsbaseret eller kulturelt baseret. Nationalstadionet kan være med til at rumme kulturelle aktiviteter, skriver Ane Lone Bagger og føjer til:

Gavnligt for mange

-Naalakkersuisut er enige i, at forbedrede træningsfaciliteter vil have en positiv betydning for udøvernes udvikling og resultater. Udviklingen vil først og fremmest gavne de borgere, der til hverdag vil kunne benytte stadionet, samt landshold indenfor de sportsgrene, der vil tilbydes indendørsfaciliteter, der i forvejen ikke eksisterer.

Kommuneqarfik Sermersooq har foreslået, at Bjarke Ingels forslag til nationalstadion skulle ligge ved rundkørslen, hvor den nye vejbro er etableret Bjarke Ingels

Et nyt nationalstadion er estimeret til at koste mellem 300 og 500 millioner kroner og vil give mulighed for, at Grønland bliver medlem af de internationale forbund: Uefa og Fifa.

- Naalakkersuisut er enige i, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at tiltrække investorer i relation til de finansieringsmodeller, der anføres i projektplanen i forbindelse med anlæg og byggeri af et nationalstadion.

Euforien over, hvad et nationalstadion kan bringe, får fuld skrue af Ane Lone Bagger:

- Medlemskab i UEFA vil betyde, at Grønlandske landshold i fodbold kan spille EM, og hvis det er FIFA, kan vi i fremtiden heppe på vore landshold ved VM.

Det spiller åbenbart ikke ind i svarnotatets bemærkninger, at Grønland igennem længere tid ikke har haft et fodboldslandshold.