Inatsisartut vil bekæmpe vold mod kvinder

Fredag, 19. november 2021 - 15:34

Torsdag kunne Demokraatits inatsisartutmedem Anna Wangenheim se til, mens det fjerde af hendes fire beslutningsforslag til efterårssamlingen blev vedtaget. Og det var en tilfreds forslagsstiller, der kunne kommentere vedtagelsen til Sermitsiaq.AG.

- Det vil åbne op for nye reformer og debat, som er nødvendigt for at gøre op med volden i grønland. Vi har alt for mange kvinder og børn, der udsættes for vold i hjemmene, og det skal vi have bekæmpet i højere grad end vi gør i dag, siger Anna Wangenheim (D).

Forslaget går ud på at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at sikre, at Grønland uden forbehold kan tiltræde Istanbulkonventionen. Og forslaget får ros med på vejen fra Rådet for Menneskerettigheders formand, Sara Olsvig.

- Fra Rådet for Menneskerettigheder vil vi rose inatsisartutmedlem Anna Wangenheim for at stille forslag om, at Grønland skal tilslutte dig Istanbulkonventionen, siger formanden til Sermitsiaq.AG.

Rådet for Menneskerettigheder har sammen med Institut for Menneskerettigheder tidligere anbefalet, at Grønland tilslutter sig Istanbulkonventionen.

Skal anerkende kønsbetinget vold

Istanbulkonventionen omhandler bekæmpelse af vold mod kvinder og forpligter til retsforfølgelse ved vold mod kvinder. Konventionen handler om, at de lande som tilslutter sig har koordinerede politikker i bekæmpelsen af vold mod kvinder.

Samtidig pålægger konventionen deltagerlandene at anerkende alle former for kønsbetinget vold som kriminelt, det vil sige også psykisk, økonomisk og seksuel vold og chikane.

- Vi bider særligt mærke i at Inatsisartuts Lovudvalg grundigt har behandlet forslaget fra inatsisartutmedlem Anna Wangeheim, og i deres betænkning gør klart, hvad Istanbulkonventionen indebærer.

Der arbejdes på flere fronter

Det er netop den konkrete betydning, det vil få, når Grønland tiltræder konventionen, mener Sara Olsvig.

- Konventionens medfølgende forpligtelser er helt centrale tiltag, som er nødvendige i bekæmpelsen af vold mod kvinder, understreger Sara Olsvig.

Grønland, Danmark og Færøerne blev eksamineret i kvinders rettigheder ved FN’s Kvindekomité tidligere i år. Her bidrog Rådet for Menneskerettigheder sammen med Institut for Menneskerettigheder og Ligestillingsrådet med input, både skriftlige og mundtligt.

FN’s Kvindekomités konkluderende observationer, som også indeholder direkte anbefalinger til regeringerne, indebar også en anbefaling om at Grønland tilslutter sig Istanbulkonventionen.