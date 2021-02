Grønlandsk råd har talt for FN

Merete Lindstrøm Torsdag, 18. februar 2021 - 17:46

Hvert femte år har Rådet for Menneskerettigheder taletid hos FN´s kvindekomité. Med taletiden får rådet mulighed for at bringe landets største udfordringer frem for komitéen, hvorefter FN med baggrund i de fremlagte emner sender konkrete anbefalinger til blandt andre Naalakkersuisut om, hvad der skal forbedres.

Formand for Ligestillingsrådet Kathrine Bødker talte på vegne af Rådet For Menneskerettigheder i Grønland.

I talen præsenterede hun blandt andet nogle tal på de problemer, der fortsat er en udfordring her i landet.

17 ud af 1000 borgere var udsat for vold i 2019 (ikke fordelt på køn)

Ifølge en rapport fra 2010 har 62 procent af alle kvinder i Grønland oplevet vold eller trusler om vold.

28 procent af landets børn har oplevet vold i hjemmet

24 procent af de 15 til 29-årige har oplevet tvungen eller forsøg på tvungen seksuelle handlinger, før de fyldte 18 år.

- Mine damer og herrer. Én ud af tre piger og én af ti drenge i mit land har oplevet seksuelt misbrug. Vi står overfor seriøse overtrædelser af kvinder og børns rettigheder, sagde Kathrine Bødker blandt andet.

Katrine Bøtker opfordrede i sin tale også Naalakkersuisut til at tage fat på deres strategi mod seksuelt misbrug og udvide den til at omfatte forebyggelse, uddannelse og integration blandt alle samfundssektorer og at inkludere personer med handicap i strategierne.

Øget fokus

Formanden for Rådet for Menneskerettigheder, Sara Olsvig, siger til Sermitsiaq.AG, at man begynder at se et øget fokus på sexchikane og sexisme i Grønland.

- Fra Rådet for Menneskerettigheder anbefaler vi en bred indsats, så alle er klar over, at disse handlinger er diskriminerende mod kvinder.

- I Grønland oplever kvinder fortsat alvorlig diskrimination. Særligt vold mod kvinder sker i et skræmmende stort omfang ligesom seksuelle krænkelser af piger er en af de største udfordringer i forhold til kvinders og pigers rettigheder i Grønland, siger Sara Olsvig.

Kathrine Bødker understreger overfor Sermitsiag.AQ, at det ikke er en kamp, der skal kæmpes af kvinder alene.

- Vi har brug for hver en kvinde og mand til at bekæmpe misbrug af og diskrimination imod børn og kvinder. Til at respektere kvinder, respektere vores kroppe og vores værdighed, siger hun.