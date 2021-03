FNs Kvindekomité anbefaler samtykkelov til Naalakkersuisut

Merete Lindstrøm Fredag, 12. marts 2021 - 14:07

Der skal indsamles flere data, og så skal der sættes massivt ind mod sexchikane i Grønland. Det er nogle af anbefalingerne, som FNs Kvindekomité har skrevet til Naalakkersuisut i en ny rapport.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder Rådet har 13 medlemmer. De tre er faste medlemmer gennem deres eksisterende hverv, mens ti er udpeget af Inatsisartut og arbejder frivilligt og ulønnet. Inatsisartut skal til efteråret udpege fem nye medlemmer til rådet. Rådet har bidraget til flere parallelrapporter til det seneste års række af FN eksaminationer af Grønland, Danmark og Færøerne i menneskerettigheder, herunder eksaminationen i kvinders rettigheder. Her bidrog rådet også med en såkaldt intervention, hvor rådet talte for FNs Kvindekomité.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en såkaldt eksamination, hvor Grønlands Råd For Menneskerettigheder og Ligestillingsrådet har haft foretræde for FN, for at fortælle om landets udfordringer.

- Fra Rådet for Menneskerettigheder er vi rigtig glade for, at vores budskaber er blevet hørt af FNs Kvindekomité. Nu mangler vi blot, at Naalakkersuisut, som er modtagere af komitéens anbefalinger, og Inatsisartut hører budskaberne - og ikke mindst, at de handler på dem, siger formand for Rådet for Menneskerettigheder, Sara Olsvig, til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Grønlandsk råd har talt for FN

Hun fremhæver de klare anbefalinger om, at forebyggelse af sexchikane styrkes, samt at en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse også sættes i kraft i Grønland. Desuden anbefaler FN en helt nødvendig styrkelse af indsamlingen af data opdelt på køn i forhold til vold i Grønland.

- Vi skal kende detaljerne, når vold anmeldes, så der kan sættes ind de rigtige steder for at forebygge volden, siger Sara Olsvig.

Ligestilling i politik

En anden anbefaling fra Kvindekomitéen går på, at partierne sikrer ligestilling på kandidatlisterne, særligt til kommunalvalgene.

- Uligheden på kandidatlisterne til det kommende kommunalvalg er netop en bekymring, vi har udtrykt, og vi vil igen minde om, at ligestilling på stemmesedlen stadig kan nås til inatsisartutvalget, siger Sara Olsvig.

FN's Kvindekomité anbefaler i den sammenhæng, at Naalakkersuisut udarbejder en handlingsplan som skal sikre lige adgang til og ligestilling i grønlandsk politik.

- Der er et valg på vej, og den flotte markering af kvindernes kampdag den 8. marts blandt mange af de opstillede kandidater bør følges op af politisk handling efter valget, siger formanden.

Flere ressourcer til rådets arbejde

Rådet for Menneskerettigheder fik ved en lovændring styrket uafhængigheden fra Naalakkersuisut i 2019, hvor også rådets eget sekretariat blev oprettet. Der fulgte dog ikke yderligere midler med til oprettelsen af sekretariatet, og det er et problem påpeger FN.

- Jeg bider også særligt mærke i Kvindekomitéens anbefaling om, at der sikres nok økonomiske midler og menneskelige ressourcer til, at Rådet for Menneskerettigheder kan løfte det mandat der er udstukket i loven om rådet, siger Sara Olsvig.

Hun påpeger, at der på nuværende tidspunkt ikke er midler nok på finanslovsbevillingen til, at rådet kan ansætte fagligt personale.

- Man har et råd, men opbygger ikke stabil og faglig kapacitet. Det er helt afgørende, at der tilføres flere midler til rådets virke, hvis menneskerettighedsarbejdet skal styrkes, siger hun.