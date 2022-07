Inatsisartut har afsat penge til undersøgelser af lufthavnene på østkysten

Merete Lindstrøm Mandag, 18. juli 2022 - 16:04

Østkysten er et lille skridt nærmere målet om at få nye lufthavne og asfaltslandingsbaner i stedet for de nuværende heliports. I hvert fald tættere på endnu en undersøgelse.

En tidligere redegørelse lavet over analyser i 2019 fastslog, at det samlet vil koste 623 millioner kroner at anlægge asfaltlandingsbaner på 799 meter i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, men den pris kan have ændret sig en del på grund af stigende byggematerialer og inflation.

LÆS OGSÅ: Politisk beslutning kan redde regionale lufthavne

Redegørelsen anbefalede, at Tasiilaq og Ittoqqortoormiit får asfalt landingsbaner, fordi de lever op til hensigten om at nedbringe transportomkostninger, øge beflyvningsregulariteten og vil skabe mulighed for øget konkurrence, lød det dengang. Og nu er politikerne altså klar til at sætte flere undersøgelser i gang.

Analyserne blev præsenteret for Inatsisartuts på efterårssamlingen i 2020, hvor et flertal i Anlægsudvalget anbefalede, at igangsætte projekteringen af lufthavnene ved Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

Det er på baggrund af den opfordring, at Naalakkersuisut har besluttet, at planlægningen af begge lufthavne nu skal igangsættes.

Hvor og hvordan skal undersøges

Beslutningen betyder, at der blandt andet skal tages stilling til, hvor landingsbanerne kan placeres, samt banens dimensioner, orientering og indpasning i trænet. Derudover skal der laves meteorologiske analyser af eksisterende vejrobservationsdata.

- Jeg er glad for, at vi nu kan igangsætte planlægningen af de to lufthavne på østkysten. Det skal gøre os endnu klogere på, hvordan lufthavnene bedst kan designes – og om lufthavne i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit vil kunne leve op til vores forventninger til regularitet, sikkerhed og andre politisk prioriterede ønsker, udtaler Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen.

LÆS OGSÅ: Analyse: Regionale gruslandingsbaner er uanvendelige

Hvis der efter færdiggørelsen af ideoplæggene træffes beslutning om at gå videre med lufthavnene, vil der senere skulle udarbejdes en egentlig projektering, herunder et estimat af prisen.

Når ideoplæggene og projektering er færdiggjort, er næste skridt at finde finansiering til byggeriet for at lufthavnsbyggerierne endeligt kan realiseres.