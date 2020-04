IA: Ubalanceret aftale undrer

Ambassadør Carla Sands forsikrede på et pressemøde torsdag, at hjælpen fra USA skal understøtte vækst og velstand her i landet.

Thomas Munk Veirum Lørdag, 25. april 2020 - 11:19

Oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit er ikke begejstrede for aftalen om støtte fra USA, som Naalakkersuisut har nikket ja til.

Partiet mener, at der mangler balance i det oplæg, der indtil videre er blevet præsenteret for partierne og offentligheden:

- Det undrer og bekymrer naturligvis også, at den første aftale mellem Grønland og et andet land uden for Danmark på området i den grad er så ubalanceret, skriver partiets gruppe i Inatsisartut og fortsætter:

- Grønland kommer til at give adgang til amerikanske rådgivere og konsulenter uden at have aftalt, hvad Grønland konkret får ud af denne aftale, lyder det fra IA.

Kielsen: Ikke underligt at USA bestemmer

Ifølge Selvstyret kommer USA-støtte til en værdi af 83 millioner kroner til at ske ved, at Grønland kan få støtte af amerikanske rådgivere til projekter indenfor råstofbranchen, turismen og uddannelse. Støtten kan også ske gennem programmer i det amerikanske udenrigsministerium.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, mener, at aftalen er god for Grønland. Det skriver KNR.

Kielsen siger til KNR, at det er naturligt, at amerikanerne selv bestemmer, hvad deres penge skal gå til:

- Hvem er det, der investerer? Amerikanerne. Så det er ikke underligt, at de sikrer, at pengene bliver brugt til bestemte områder, siger Kim Kielsen til KNR.

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, forsikrede på et pressemøde torsdag, at hjælpen fra USA har til formål at understøtte det grønlandske samfund til vækst og velstand.

For få informationer

Inuit Ataqatigiit er desuden særdeles utilfredse med informationsniveauet fra Naalakkersuisut i sagen:

- Man er nødt til at være langt mere klar i mælet med hensyn til, hvad aftalen indeholder. Det er eneste vi får at vide er, at vi får rådgivning for millioner. Men hvad forpligter aftalen os til, spørger IA-formand Múte B. Egede.

Samme melding kommer fra det tidligere koalitionsparti Atassut:

- I sådanne principielle spørgsmål skal man spørge befolkningen, og i det mindste Inatsisartut. Hvis sådanne beslutninger bliver kutyme, er jeg meget bekymret for hvad det næste kunne blive, lyder det fra politisk næstformand i Atassut, Nikolaj Rosing.

Tryg Kruse

Det er endnu ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få en kommentar til sagen fra Kim Kielsen. Men Siumuts politiske ordfører Karl Kristian Kruse har tidligere udtalt, at han er tryg ved Naalakkersuisuts aftale med USA:

- Det vil være med til at udvikle Grønlands økonomi, og vi ser ingen grund til bekymring med hensyn til midlerne. Kendskabet til vores land bliver bedre fra udlandet, lyder det fra Kruse.