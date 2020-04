Carla Sands: Vi ønsker vækst og velstand i Grønland 

Trine Juncher Jørgensen Torsdag, 23. april 2020 - 17:45

Det er sjældent, at millioner uddeles, uden at der forventes noget til gengæld. Men den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, forsikrede på et pressemøde torsdag, at den økonomiske hjælpepakke på 83 millioner kroner (12,1 millioner dollars) har til formål at understøtte det grønlandske samfund til vækst og velstand.

- Vi har arbejdet tæt sammen med både den danske regering og med Naalakkersuisut om denne økonomiske hjælpepakke. Vi har samarbejdet med Danmark i århundreder, og med Grønland i snart 100 år. Vi er interesseret i, at det grønlandske samfund opnår den velstand, som de ønsker og søger. Landet har enorme potentialer inden for turisme, og vi har set, at Island har opnået stor succes med turisme. USA har haft nationalparker i over 100 år, og har stor erfaring inden for bæredygtig turisme. Vi håber, at kunne dele nogle af vores erfaringer med det grønlandske folk. Det samme gælder indenfor råstof- og mineindustrien samt inden for uddannelse herunder det engelske sprog, som vil være meget nyttigt at mestre både inden for turisme, men også handel. Vi håber selvfølgelig i samme henseende at komme til at sælge både æbler og tomater til Grønland, siger Carla Sands og uddyber:

– Vi laver opsøgende arbejde som dette her over hele verden hvert eneste år. Grønland er vores nabo. Vi ønsker, at vores nabo skal opnå velstand og succes. Og det hjælper samtidig os, for så er Grønland mindre udsat i forhold til at indgå dialog og samarbejde med stater, der ikke spiller efter samme regler, som vi gør. Rusland har militariseret deres kyststrækning. Det er vigtigt, at skibsruterne forbliver åbne, så vi er i stand til at komme til vores partnere på den anden side af Atlanten i en krisesituation. Der er altså mange gode grunde til, at vi ønsker ro og velstand i Arktis, sagde Carla Sands.

Diplomat Sung Choi tilføjede, at USA selvfølgelig har interesser i samarbejdet. F.eks. vurderer han, at amerikanske virksomheder inden for mineindustrien kan se potentialer i et tættere samarbejde med Grønland:

– Det er klart, at vi har interesser. Det er vores job som diplomater at se og skabe muligheder. Vi er begejstret for den handel, der kan opstå mellem Grønland og USA. Udover de kommercielle muligheder ser vi også potentialer for amerikanske virksomheder herunder indenfor mineindustri og andre områder.