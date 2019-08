IA: Mere åbenhed - eller sæt lufthavne i bero

Walter Turnowsky Tirsdag, 06. august 2019 - 16:06

Kalaallit Airports vil i midten af denne måned underskrive den endelige aftale med Munck Gruppen om opførelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Det har lufthavnsselskabet tidligere meldt ud.

Men selvom processen således må formodes at være langt fremskredet, så er Inatsisartuts finans- og skatteudvalg ikke blevet orienteret om, hvor sagen står hende, siger IA-formanden.

- Uden at skulle bryde tavshedspligten i finans- og skatteudvalgets arbejde, kan jeg bevidne, at udvalget overhovedet ikke bliver orienteret, siger Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse. Han er ligeledes medlem af udvalget.

- Påvirker finanslove

Múte Bourup Egede henviser til, at eventuelle overskud i landskassen i de kommende år skal skydes ind i Kalaallit Airports. Det samme gælder for særlige udbytter fra de selvstyreejede selskaber.

På den baggrund mener IA-formanden, at Naalakkersuisut er forpligtet til at inddrage Inatsisartut - eller som minimum finans- og skatteudvalget, da projektet vil påvirke manøvrerummet i kommende finanslove.

- Hvis sagen omkring anlæggelsen af nye lufthavne skal køres optimalt og ikke skal have uhensigtsmæssige konsekvenser for samfundet, må hele projektet midlertidig indstilles såfremt den eneherskende arbejdsgang, som det nuværende mindretals Naalakkersuisut ikke ændres.

- Når samfundets midler benyttes i så store projekter, må Inatsisartut løbende orienteres, så Inatsisartut også kan sikre, at gældende lovgivning overholdes. Dette er ikke tilfældet for nuværende, selv om Naalakkersuisut højtideligt har afgivet et løfte om det modsatte.

- Og hvis der ikke er noget at skjule er det langt mere fornuftigt at vælge tillidsskabende samarbejde. Vi er ikke i tvivl om, at medlemmer af Inatsisartut samt partierne alle har interesse i at blive orienteret om anlægsprojektets udvikling og status.

PN vil have prisen frem

Partii Naleraqs formand, Hans Enoksen har i forbindelse med et §37-spørgsmål krævet, at offentligheden får at vide, hvilken pris Munck Gruppen har spillet ud med.

- Det nytter ikke at fortie dette store projekt, som vil ramme Grønlands økonomi hårdt, lyder det i hans begrundelse.

Men det kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt, lyder svarer fra naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S).

- For det første er kontrakten mellem Kalaallit Airports International AIS og Munck Gruppen ikke underskrevet på nuværende tidspunkt, skriver han i sit svar.

- Dernæst er byggeri af lufthavnsbygningerne ikke sat i udbud endnu. Såfremt prisen på delprojektet vedrøremde anlæggelsen af landingsbanerne offentliggøres forinden dette udbud, så opstår der mulighed for at potentielt bydende entreprenører til byggeri af lufthavnsbygningerne, kan beregne Kalaallit Airports International AS’ budget for lufthavnsbygningerne.