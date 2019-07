Enoksen: Prisen for nye lufthavne skal frem i lyset

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. juli 2019 - 10:20

Administrerende direktør Peter Wistoft har tidligere over for Sermitsiaq.AG afvist at oplyse, hvad buddet på anlæggelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilussat løb op i.

Han forklarer, hvorfor det skal være hemmeligt:

- Da den samlede pris på, hvad lufthavnene skal koste, er blevet meldt ud, ønsker vi ikke at oplyse prisen, da entreprenørerne, der skal bygge lufthavnsbygningerne, så kan regne ud, hvilket beløb vi opererer med, sagde Peter Wistoft til Sermitsiaq.AG den 15. juli.

Krav fra befolkningen

Hans Enoksen mener imidlertid, at befolkningen har krav på at få at vide, hvor meget det kommer til at koste samfundet at anlægge lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

- Det nytter ikke at fortie dette store projekt, som vil ramme Grønlands økonomi hårdt, lyder det i begrundelsen fra Hans Enoksen i et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.