IA splittet: Uju undsiger borgmester

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. december 2019 - 14:09

Planerne om et eksklusivt hotel på kolonihavnen i Nuuk deler mildest talt vandene.

Og en af brudlinjerne går nu tværs igennem Inuit Ataqatigiit, hvor de to tidligere bejlere til borgmesterposten er dybt uenige om projektet. Viceborgmester Uju Petersen har således mere end almindelige svært ved at dele borgmester Charlotte Ludvigsens begejstring for planerne.

- Jeg har foreslået og fået godkendt i kommunalbestyrelsen at, man skal lukke vejen i kolonihavnen for al bilkørsel og kan derfor ikke gå med til, at der bygges et hotel i området, hverken på pladsen eller deromkring. Der er ikke planer om ændring af den gamle bydel i byplanen og derudover er området fredet, siger han i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Nyt hotel får stor betydning for hele turisterhvervet

Viceborgmesteren, der udelukkende på grund af en lodtrækning ikke kan kalde sige borgmester, fortæller, at han er gået med til, at hotelplanen sendes i høring, men det skal ikke forstås på den måde, at han går ind for den, fastslår han med syvtommers søm.

LÆS OGSÅ: Luksushotel i hjertet af Kolonihavnen

Han hilser den stigende udenlandske interesse for Grønland velkommen, men understreger samtidigt, at lokalbefolkningen ikke må glemmes i al optimismen.

- Jeg mener at vi først skal have kigget på, hvordan vi i større grad kan udvikle og tiltrække turismen også i vores kommune, siger Uju Petersen.

LÆS OGSÅ: Vrede over placering af luksushotel

- På trods af nye tiltag af byplanen samt udviklingen af denne, så har vi alle stadig en meget stor opgave at løfte, nemlig bedre vilkår for ikke mindst den lokale befolkning, så lad os i stedet tænke os grundigt og prioritere i vores lokale samfund samt udviklingen i samarbejde med de lokale.

1100 underskrifter

Knap 1100 borgere deler Uju Petersens holdning og har p.t. deltaget i en underskriftsindsamling mod luksushotellets placering, fremgår det af hjemmesiden skrivunder.net.

Da sagen blev behandlet på seneste byrådsmøde var Siumuts gruppe eneste modstander af at sende projektet i høring.