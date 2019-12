Nyt hotel får stor betydning for hele turisterhvervet

Redaktionen Søndag, 01. december 2019 - 11:25

– Jeg tror det nye hotel vil få stor betydning for udviklingen i Nuuks turisme.

Sådan siger Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester Charlotte Ludvigsen, der umiddelbart er begejstret for asiatiske investorers byggeplaner i Grønlands hovedstad.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er virkelig gang i byggerierne i Nuuk i disse år. Og hvis det står til Berjaya Group fra Malaysia skal der bygges et nyt eksklusivt hotel ved Kolonihavnen med de mange unikke træhuse fra kolonitiden.

Fra restauranten, baren, loungen, motionsrum og spa, der ligger i hjørnet af den 4-etagers trekantede hotelbygning, får gæsterne en 270 graders panoramaudsigt over havet.

Gæsterne i hovedparten af de 94 værelser har ligeledes udsigt over havet, mens der fra resten af værelserne er udsigt over byen og fjeldene.

Økonomisk vækst

Borgmester Charlotte Ludvigsen glæder sig over hotelprojektet.

– Vores turismestrategi er at tiltrække de pengestærke turister, som sådant et hotel henvender sig til. Et enkelt hotel betyder ikke, at vi har nået det mål, men det er et stort skridt i den rigtige retning, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: