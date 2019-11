Luksushotel i hjertet af Kolonihavnen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. november 2019 - 09:08

En følelsesladet debat vil med garanti komme i halen af en beslutning, der blev truffet tirsdag, da kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq sendte et luksushotelprojekt i høring i otte uger.

Luksushotellet, der omfatter 94 værelser, restaurant, bar og lounge samt konference og mødefaciliterer samt fitness og spa, skal ligge for enden af Kolonihavnen.

Bag projektet står Berjaya Corporation Group of Companies, der ejer og driver luksushoteller rundt om i Asien og Stillehavsområdet.

Hotellets placering i bunden af Kolonihavnen Berjay Land Berhad

I tilknytning til hotellet skal der etableres en promenade langs vandet samt en mole eller kaj primært til brug for hotellet og dets gæster.

Følsomt område

- Det er et internationalt projekt i et følsomt område. Projektet vil få megen omtale, men funktionen er allerede en del af kommuneplanen, og forvaltningen vurderer, at projektet vil have en positiv indvirkning på området og byen, står der i sagsfremstillingen fra direktør Hans Henrik Winther Johannsen fra Forvaltning for Anlæg og Miljø.

LÆS OGSÅ: Se fotos: Luksushotel ved Kolonihavnen

To tidligere udvalg, Anlæg og Miljø samt Økonomi og Erhverv, har tilsluttet sig, at projektet kan drives videre.

Forvaltningsdirektøren påpeger, at kommunen tilbage i 2014 holdte en idekonkurrence for en udvikling af Kolonihavnen, hvor flere grønlandske tegnestuer deltog.

En del af en vision

- Tegnestuen Riis vandt konkurrencen, og vinderforslaget dannede rammerne for det efterfølgende kommuneplantillæg, som i dag stadig er gældende. Planen indeholder blandt andet et byggefelt til et hotel, så funktionen er allerede en del af visionen for Nuutoqaq, påpeger Hans Henrik Winther Johannsen.

Hotellet bliver med sadeltag og i fire etager Berjay Land Berhad

- Projektet vil med sikkerhed få megen omtale, da Kolonihavnen/Nuutoqaq er et følsomt område. Et hotel vil ændre udsigten for mange af de bagvedliggende enfamiliehusene på Tuapannguit, og den øget trafik vil også være en del af kritikken. At interessenten er en international invester vil også få omtale, forudses det i indstillingen, som blev behandlet på et lukket møde tirsdag af kommunalbestyrelsen.

Kærkommen udvikling

- Med den kommende lufthavnsudvidelse står Nuuk overfor en spændende udvikling, hvor antallet af besøgende forventes at vokse betragteligt. Derfor er det kærkomment, at mulighederne udvikles og at der i byen er et varieret tilbud af forskellige hotel- og overnatningsmuligheder, hvilket også er i fin tråd med Hovedstadsstrategien, lyder det i indstillingen.

Hotelfacaden set i forhold til det eksisterende byggeri i området ved Kolonihavnen Berjay Land Berhad

Forvaltningen har i forhold til projektet stillet krav om, at den malaysiske luksushotelkæde skal opgradere vejen fra Hans Egede Hus og hen til hotellet, idet den nuværende vejs tilstand ikke er egnet til en øget trafikbelastning. Desuden skal FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed opfyldes.

Læs avisen Sermitsiaq fredag, der har flere artikler om luksushotellet.