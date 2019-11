IA-krav: Kvotehandel skal kulegraves

redaktionen Torsdag, 28. november 2019 - 14:28

Oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit opfordrer Naalakkersuisut til at undersøge Grønlands ageren i forbindelse md kvoteudstedelser og handel.

Det sker i forbindelse med skandalen i den islandske fiskeindustri, som er udløst af 30.000 dokumenter lækket af Wikileaks tidligere på måneden.

Her blev Polar Seafoods bestyrelsesformand, Henrik Leth, bragt op i overskrifterne i Island, hvor han beskyldes for sammen med det islandske fiskeriselskab Síldarvinnslan at give råd til, hvordan man kan snyde sig til makrelkvoter ved at foregive at ville bygge en fiskefabrik i Tasiilaq.

Derfor må sagen undersøges til bunds, mener IA's politiske ordfører Aqqaluaq B. Egede.

Bør undersøges straks

- Når der stilles spørgsmålstegn ved dette, bør man kunne få korrekte oplysninger om forholdene. Man kan ikke få korrekte oplysninger uden forudgående undersøgelse, hvorfor en hurtig udredning om disse forhold straks må indledes. Landets økonomi er i høj grad afhængig af fiskeriet. Vi skal til enhver tid kunne stille spørgsmålstegn om brug af disse ressourcer sker i ordentlighed. Vi skal til enhver tid kunne dokumentere om redelighed, også når talen falder på fiskeri og samhandel med resten af verdenen, siger han ifølge partiets hjemmeside.

Her ønsker partiet at man fra politisk hold straks indleder en undersøgelse.

- Ikke bag lukkede døre, men i fuld offentlighed, idet vi må komme med rette svar på borgernes og omverdenens udtrykte tvivl om forhold inden for dette erhverv. Jeg mener ikke at der politikerne har overblik over handel med udlandet og kvotetildelinger her i landet. Pengestrømsanalyse i fiskeriet har været drøftet i årevis. Det er en opgave som er blevet nedprioriteret, idet man i sådan en analyse har brug for at involvere parterne og få oplysninger fra dem. Hvis en undersøgelse af kvoter skal igangsættes, må det ske med en uvildig ad-hoc udvalg, lyder det fra Aqqaluaq B. Egede.