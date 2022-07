IA henter Jane P. Lantz tilbage i partiet

Merete Lindstrøm Torsdag, 07. juli 2022 - 11:56

I juli sidste år ansatte det nye naalakkersuisut Jane P. Lantz som politisk koordinator for koalitionen, hvor hun fik ansvar for at koordinere Naalakkersuisuts politiske indsats. Hun kom dengang fra en stilling som politisk rådgiver i partiet IA.

Men nu skal hun altså tilbage til partikontoret fra 1. August, hvor hun bliver sekretariatschef, ansat af forretningsudvalget.

- Vi er glad for at stillingen, der er vigtigt for partiets virke, besættes fast. Det er for Inuit Ataqatigiit vigtigt at finde en profil med politisk tæft. Vi ser frem til at gøre brug af Janes erfaringer og kompetancer med politisk arbejde og politiske målsætninger, siger Múte B. Egede om ansættelsen.

Han mister dog i samme ombæring en medarbejder i sit departement.

Jane P. Lantz fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun mente det var på tide at tage et større ansvar i sit arbejdsliv.

- Jeg er jo blevet 35 år, og jeg mener, det er på tide at tage næste skridt og udvikle mig mere personligt.

Hun kommer som sekretariatschef til at referere til formanden og forretningsudvalget, og der bliver rigeligt at kaste sig over i den første tid, mener hun.

- Politik står aldrig stille, så der bliver rigeligt at tage fat på, og jeg er især spændt på, hvornår vi får folketingsvalg. Der får vi også travlt.

Kritik af ansættelse i naalakkersuisut

Da Jane P. Lantz blev ansat som politisk koordinater vækkede det kritik fra formanden for Demokraatit, som mente det var en politisk motiveret ansættelse.

- Det er ingen hemmelighed, at den nyansatte politiske koordinator kommer direkte fra en stilling som politisk rådgiver for Inuit Ataqatigiit. Det betyder alt andet lige, at Inuit Ataqatigiit sparer en lønudgift som i stedet lægges over på Selvstyret. Det virker ærlig talt en smule forkert, men jeg udelukker ikke, at der kan være en god forklaring herpå, skrev Jens-Frederik Nielsen dengang som begrundelse for sine spørgsmål.

Dengang svarede M Múte B. Egede (IA), at stillingen ikke havde været slået op, men at det var inden for reglerne, da et regulativ om ansættelse af ministersekretærer giver formanden for Naalakkersuisut ret til at udpege en person til jobbet.

Der var på daværende tidspunkt en stilling som ledende ministersekretær ledig, som blev besat af Jane P. Lantz som politisk koordinator.