Naalakkersuisut har ansat politisk koordinator

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. juli 2021 - 14:02

Tidligere politisk rådgiver i Inuit Ataqatigiits hovedkontor, Jane P. Lantz, kan nu kalde sig for politisk koordinator for Naalakkersuisut med Múte B. Egede (IA) i spidsen.

Hun skal arbejde for koalitionen og koordinere Naalakkersuisuts politiske indsats, der flugter med koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq, der blev underskrevet i maj i år.

- Min primære opgave bliver at koordinere og danne overblik over hvilke indsatser, som skal opstartes, og hvor langt det enkelte politiske arbejde, som Naalakkersuisut har sat sig for, er nået, fortæller Jane P. Lantz om sit nye virke.

- Som politisk koordinator refererer jeg til Formanden for Naalakkersuisut, men skal også samarbejde med alle medlemmer i Naalakkersuisut, siger hun.

Naalakkersuisut tæller 10 mænd og kvinder.

Det politiske arbejde i fokus

Som politisk koordinator skal Jane P. Lantz blandt andet danne sig et overblik over Inatsisartuts og Naalakkersuisuts forslag. Hun skal sikre, at de indkomne og vedtagne forslag faktisk bliver igangsat af Naalakkersuisut.

- De forslag, som bliver vedtaget i Inatsisartut skal implementeres af Naalakkersuisut. Derfor er det min opgave er at sikre, at der er overblik over, hvilke politiske ønsker Inatsisartut har til Naalakkersuisut, slutter Jane P. Lantz.