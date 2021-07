Kritisk lys på politisk ansættelse

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. juli 2021 - 11:47

I begyndelsen af juli oplyste Naalakkersuisut, at Jane P. Lantz, der er tidligere politisk rådgiver for Inuit Ataqatigiit, var blevet ansat som politisk koordinator hos Naalakkersuisut.

Nyheden har fået Demokraatits formand Jens-Frederik Nielsen, til at sende en række kritiske spørgsmål afsted til formanden for Naalakkersuisut.

Partiformanden vil vide, om ansættelsen af den politiske koordinator er en udvidelse af administrationen, og han vil også vide, om stillingen har været slået op, så andre interesserede har kunnet søge.

- Det er ingen hemmelighed, at den nyansatte politiske koordinator kommer direkte fra en stilling som politisk rådgiver for Inuit Ataqatigiit. Det betyder alt andet lige, at Inuit Ataqatigiit sparer en lønudgift som i stedet lægges over på Selvstyret. Det virker ærlig talt en smule forkert, men jeg udelukker ikke, at der kan være en god forklaring herpå, skriver Jens-Frederik Nielsen som begrundelse for sine spørgsmål.

Udpeget efter reglerne for ministersekretærer

Og der er ikke noget at komme efter, lyder det i svaret fra formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA).

Han oplyser, at stillingen ikke har været slået op, men at det er inden for reglerne, da et regulativ om ansættelse af ministersekretærer giver formanden for Naalakkersuisut ret til at udpege en person til jobbet.

- Det er en ledig stilling som ledende ministersekretær, som besættes som politisk koordinator, skriver Múte B. Egede.

Derudover skriver Múte B. Egede, at der ikke er tale om en udvidelse af administrationen, da Jane P. Lantz besætter en stilling, der blev ledig i forbindelse med valget:

- Stillingen blev ledig i forbindelse med valget, jf. bestemmelserne for opsigelser i regulativet, og er derfor ikke en udvidelse af den offentlige administration, lyder det i svaret fra Múte B. Egede.