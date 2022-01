IA-gruppe: Der bør være gratis kvik-test

Thomas Munk Veirum Mandag, 10. januar 2022 - 07:45

Coronatest-systemet er flere steder i landet under massivt pres på grund af det høje smittetryk. Kritik af alenlange køer for at blive testet er også dukket op i kølvandet på den omfattende smitte. Især i hovedstaden hvor borgere melder om ventetid på op til tre timer for en coronatest.

Situationen kræver, at myndighederne opskalerer testkapaciteten eller eventuelt uddeler gratis kviktest til borgerne i Nuuk. Det mener IA's gruppe i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq og IA's lokalafdeling i Nuuk - Nuummi IA:

- I løbet af et par dage er al kviktest blevet udsolgt i de par butikker i Nuuk, hvor de var til salg. Og borgerne har igen testcentret som den eneste mulighed for at blive testet, skriver de to politikere i en fælles pressemeddelelse underskrevet af formændene Juaaka Lyberth og Ove Karl Berthelsen.

Naalakkersuisut holder pressemøde mandag klokken 13.00 om tilpasning af teststrategien.

Utryghed og utilfredshed

I weekenden satte coronasmitten ny rekord med 504 nye smittede på et døgn fra fredag til lørdag, og de to IA-politikere understreger stor utilfredshed med forholdene, som de er i øjeblikket:

- Den galoperende smittespredning, måden testning foregår og få svar, og myndighedernes håndtering af situationen skaber utryghed og utilfredshed hos mange borgere i Nuuk, skriver de.

Udover gratis kviktest ønsker de to grupper, at myndighederne opgraderer testkapaciteten. For ikke at belaste sundhedsvæsenet yderligere foreslår politikerne blandt andet, at Naalakkersuisut anmoder Arktisk Kommando om at være behjælpelig med at oprette et ekstra coronatestcentre i Nuuk. Naalakkersuisut kunne også åbne for, at kommunerne kan drive testcentre, foreslås det.

Utilfredsheden begrænser sig ikke kun til de to lokale IA-grupper. Også oppositionen i Inatsisartut er kommet med kritik.

Wangenheim: Det giver ulige adgang til sundhedsvæsenet

Næstformand i Familie- og Sundhedsudvalget i Inatsisartut, Anna Wangenheim (D), mener, at kviktestene giver ulighed i borgernes adgang til sundhedsvæsenet:

- Jeg ønsker at Naalakkersuisut forholder sig til hvem, der har adgang til antigen-test (såkaldte kvik-tests), og som giver dem en hurtigere adgang til både at købe dem og lade sig PCR-teste efterfølgende - nogle med ret til helt at springe køen over.

- En antigen-test koster mindst 40kr. i butikken pr. stk. Ikke alle har råd til at købe dette, og kan derfor i sværere grad overholde myndighedernes anbefalinger. Den mangelfulde testkapacitet med mange timers kø, afholder mange fra at blive testet, selv når de er nærkontakter til smittede, lyder det fra Anna Wangenheim i en udtalelse.

Onsdag i denne uge sagde formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), på et pressemøde, at der arbejdes på at gøre flere hjemmetest tilgængelige, som kan bruges for at undgå for meget kø ved testcentrene som er presset i øjeblikket.