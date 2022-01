Rekord: 504 nye corona-tilfælde

Thomas Munk Veirum Lørdag, 08. januar 2022 - 15:10

Landslægembedet oplyser i en status lørdag eftermiddag, at der er konstateret 504 nye smittede med coronavirus det sidste døgn.

- Der er således fortsat omfattende smittespredning, særligt i de større byer, men der ses nu også tiltagende smitte i flere byer og bygder, står der i opdateringen.

Der er fundet smittede følgende 11 steder:

107 i Ilulissat

1 i Qeqertarsuaq

2 i Aasiaat

1 i Sisimiut

11 i Kangerlussuaq

44 i Maniitsoq

307 i Nuuk

14 i Ittoqqortoormiit

1 i Tasiilaq

12 i Narsaq

4 i Qaqortoq

Der er i alt otte indlagte i hele landet. Der er en indlagt i Upernavik, en i Ilulissat, og 6 indlagte i Nuuk, hvoraf den ene er indlagt på intensiv afdeling.

Grafik: Landslægeembedet

Fredag meldte Landslægeembedet også om over 500 smittede, men det antal var fundet over cirka to døgn fra onsdag til fredag.

504 smittede er det hidtil højeste antal smittede fundet på et enkelt døgn i Grønland under epedimien.

Den udbredte smitte påvirker en lang række funktioner i samfundet, da det betyder, at mange borgere befinder sig i karantæne som følge af smitte.

Air Greenland har blandt andet suspenderet billetsalget på flyvninger frem til 16. januar, og kystskibet Sarfaq Ittuk har lukket for passagerer som følge coronasmitte blandt besætningen.

Onsda lød opfordringen fra Landslægeembedet, at borgerne ser så få som muligt for at mindske smitten.