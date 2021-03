IA går til valg: Alle skal opleve fremgang

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. marts 2021 - 13:45

Inuit Ataqatigiits ”Omsorg og medbestemmelse” blev præsenteret for pressen fredag.

- Inuit Ataqatigiit går til valg for at skabe stærke familier, stærkt erhvervsliv og bedre styring af ressourcer, fortæller IA’s formand Múte B. Egede.

IA’s valgprogram er ”Omsorg og medbestemmelse, og partiet benytter sammenfald af Inatsisartutvalg og kommunalvalg den 6. april som indgang til at give kommunerne mere ansvar.

Storkommuners formål var at uddelegere mere ansvar til kommunerne. Det er endnu ikke sket, men det er tid til at give mere ansvar, og samtidig give større råderum og flere midler til kommunerne, så alle byer og bygder kan opleve fremgang, fortæller formanden:

- Vi skal styre landets økonomi og landets stærke ressourcer til gavn for hele samfundet, ved hjælp af omrokering i centraladministrationen, siger Múte B. Egede. Han nævner dog ikke, hvordan økonimien kan se ud, og hvor stort beløb, der er behov for.

Økonomisk Råd har i sin rapport i 2020 understreget, at det ikke er lykkedes Grønland at effektivisere den offentlige sektor, hvilket ellers skulle give besparelser i 2030 på 600 millioner kroner.

I en tidligere rapport har Økonomisk Råd påpeget, at de offentlige udgifter vil stige med ca. 1 mia. kr. mere end de offentlige indtægter frem mod 2035.

Velfærd skal oppes

Inuit Ataqatigiit vil under valgkampen fokusere på velfærd og en bedre tilværelse for alle, uanset om man bor i bygd eller by. Partiet understreger, at midler til anlægsopgaver og boligprojekter skal skydes ud til kommuner, for på den måde at skabe vækst i alle dele af landet.

- Ved at skabe aktivitet i landet kan vi gøre omsætningen større, og lade den være en katalysator for landets udvikling, siger han og fortsætter:

- En stabil udvikling skaber også muligheder for støtte til de svageste i samfundet. Vores politik er, at ingen skal lades i stikken i udviklingens navn, siger Múte B. Egede.

Han understreger, at partiet står for gode rammer for familier og erhverv både på kommuneplan og landsplan, og at familie og erhverv hænger uløseligt sammen.

Ansvar omfordeles efter valg

Múte B. Egede kommer ikke med en klar plan om, præcis hvornår kommunerne kan forvente mere ansvar.

Blandt de nævnte opgaver er for eksempel administrationsdelen af landbrug, som Stine Egede i Kommune Kujalleq efterlyser.

Partiformanden understreger dog, at ansvarsfordelingen skal igangsættes under den kommende valgperiode.

- Dertil skal vi have en ny tilgang til økonomisk støtte til kommuner, så ansvar og økonomisk råderum hænger sammen. Udviklingen i kommuner og landet skal være sådan, så ingen borgere får en forværret tilværelse, forklarer han.