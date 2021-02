IA: Større ansvar til kommuner er målet

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 26. februar 2021 - 17:01

IA kickstarter valgkampen med at præsentere deres valgprogram fredag eftermiddag.

I alt 80 kandidater stiller op til alle kommuner.

Valgprogrammets titel er ”Omsorg og medbestemmelse”. Formanden for IA, Múte B. Egede præsenterer:

- Befolkningen skal have deres medbestemmelse tilbage. De skal have noget at skulle have sagt, og de høres. Vi vil arbejde for at give nærdemokratiet tilbage til befolkningen, blandt andet gennem at give kommuner mere ansvar, så de emner, der vedrører de lokalsamfundet bliver bestemt i kommunerne, siger Múte B. Egede blandt andet under præsentationen.

Inddragelse, den stærke familie og kloaksystem

Målene for valgkampen for både Inatsisartut og de enkelte kommuner er netop offentliggjort på partiets hjemmeside.

Kommunerne fik lov til at komme med hver deres tre valgtemaer. Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen, kommunalpolitikerne i Qeqqata Kommunia, Agathe Fontain, Kommune Kujalleq Stine Egede og Avannaata Kommunia Bendt B. Kristiansen præsenterer målene.

Kommuneqarfik Sermersooq:

Stabil udvikling fortsættes Der skal opføres flere boliger Plads til alle familier

- Vi skal acceptere, at der skal være plads til en hovedstad i Grønland. Og så skal vi arbejde for at bygge 1850 boliger mere for at imødegå de mange tilflyttere. Vores kommune er mangfoldig, og den mangfoldighed skal vi omfavne, siger Charlotte Ludcigsen fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommune Qeqertalik:

Børn og unges vilkår og muligheder i fokus Udvikling i byer og bygder Nye erhverv i hele kommunen

- Vi har arbejdet med at skabe vores helt egen administration, der passer til befolkningstætheden i kommunen. Nu vil vi fortsætte den gode udvikling, vores kommune har ved at udvikle og anlægge i alle byer og bygder, siger Ane Hansen fra Kommune Qeqertalik.

Qeqqata Kommunia:

Uddannelse og fritid baseret på naturen Stærke familier Fiskeri, fangst, indhandling og nye erhverv

- Vi skal sætte fokus på tidlig tiltag der starter fra barnet er i maven. Desværre vil der altid være børn, der skal anbringes uden for hjemmet. Men vi kan nedsætte antallet og opnå flere velfungerende familier ved at arbejde målrettet med familier, siger Agathe Fontain fra Qeqqata Kommunia.

Kommune Kujalleq:

Stop Kuannersuit projekt – promovering af Kuannersuit vil få turismen i gang i stedet Udvikling af eksisterende erhverv Reformering af administration i kommunen

- Projektet om Kuannersuit har gjort området verdenskendt. Lad os i stedet bruge promovering af Kuannersuit til turisme, resten af verden kender den allerede, siger Stine Egede fra Kommune Kujalleq.

Avannaata Kommunia:

Bedre administration og udvikling Reform inden for socialområdet Miljø og affalds- renovationshåndtering

- Muligheden for at indgå i kommunernes samarbejde om forbrændingsanlæg ESANI skal genvurderes. Vores kommune er meget stor og har andre udfordringer med affaldssortering. Derfor vil vi også arbejde for affaldssortering, træk-og-slip-toiletter i alle hjem i byer såvel bygder og fokus på velfungerende kloaksystemer, siger Bendt B. Kristiansen fra Avannaata Kommunia.

Krav og støtte skal hænge sammen

Formanden for IA, Múte B. Egede understreger, at der skal være sammenhæng mellem mere ansvar og midler til formålene, når kommuner får flere ansvarsområder tildelt.

- For eksempel fik kommunerne ikke flere midler, da de skulle implemtere Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. Krav og midler skal hænge sammen, så kommuner ikke bukker under for ansvaret, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Ved at give mere ansvar til kommuner kan vi også gøre kagen større, så der skabes mere udvikling i de enkelte kommuner, siger han.