Housing First skal hjælpe borgere ud af hjemløshed

Et pilotprojekt om Housing First bliver det første konkrete tiltag, der skal hjælpe udsatte borgere ud af hjemløshed.

Det viser en tidsplan ovder de 13 tiltag, som Naalakkersuisut har oplistet i deres første hjemløsestrategi.

I strategien ”Alle har ret til et godt liv” oplyses det, at der allerede er afsat midler til pilotprojektet Housing First, der skal igangsættes i Nuuk til foråret. Her skal Kommuneqarfik Sermersooq leje et større lejemål, som omdannes til et bofællesskab af INI A/S. Bofællesskabet skal have 11 boliger.

- Formålet med bofællesskaberne er at skabe et rum, hvor den enkelte borger kan hjælpes til at varetage det at bo i eget hjem. Som udgangspunkt kan borgerne bo i lejligheden i seks måneder, således borgerne kan få ro til at opbygge en mere normal tilværelse, lyder det i strategien.

Naalakkersuisuts hjemløsestrategi Der er 13 tiltag i Naalakkersuisuts hjemløsestrategi. Tiltagene er kategoriseret i tre forskellige kategorier. En del af tiltagene kan igangsættes i de allerede eksisterende finanslov og budgetter, mens der skal findes midler til andre. Boligindsatser på socialområdet Akutte boliger

Bofællesskaber til udsatte borgere

Housing First pilotprojekt i Kommuneqarfik Sermersooq

Botilbud til tidligere anbragte Forebyggelse, hjælp og støtte Åbent traumebehandlingscenter

Sociallovgivning til hjemløseområdet

Etablering af gadeenheder uden for Nuuk

Øget samarbejde om grønlandske borgere på tværs af Rigsfællesskabet Viden og vidensdeling Definition af hjemløshed

Nationale hjemløsetælling

Online registreringsskema til NGO’er og kommuner

Styrkelse af det Nationale Hjemløseforum

Videnscenter om hjemløshed

Pilotprojektet skal køre i tre år i Nuuk, og der indgås et tre-årigt samarbejde med Ilisimatusarfik om at udarbejde en undersøgelse af, hvad der kan hjælpe borgerne til en permanent bolig.

En procent af borgere er hjemløs

Den første officielle hjemløsetælling, der blev gennemført i 2022 viser, at der er 491 hjemløse i Grønland.

- Andelen af hjemløse i Grønland er meget høj sammenlignet med andre lande. Det kan Naalakkersuisut og vi som samfund ikke acceptere, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane i forbindelse af offentliggørelsen af Naalakkersuisuts hjemløsestrategi.

Hjemløsestrategien, som Naalakkersuisut har offentliggjort er til for at sænke antallet. Blandt tiltagene er derfor også kontinuerlig opgørelse af hjemløse taget med, så offentlige myndigheder kan se, om tiltagene hjælper.

De næste hjemløsetælling er allerede planlagt til at være i 2024, hvor den bliver del af tiltaget omkring et videnscenter om hjemløse i Grønland.

Mere opsøgende tilgang

En anden ting, som strategien har stor fokus på er proaktive tiltag for at hjælpe udsatte borgere. Her er det kommuner, der skal etablere gadeenheder, der skal opsøge udsatte borgere for at forebygge hjemløshed, eller hjælpe hjemløse til at komme i kontakt med kommuner.

- Den høje andel af hjemløse kan blandt andet skyldes, at udsatte borgere og familier har brug for mere hjælp, samt en mere aktiv og opsøgende indsats fra myndighedernes side, end den der tilbydes i dag.

- Hjemløsestrategien tager højde for netop de problematikker, og lægger op til en bred politisk debat om prioritering af løsningsmodeller, siger Jess Svane.

