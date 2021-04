Sociolog: Hvor bliver lov om hjemløse af?

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. april 2021 - 17:54

Der er meget, man kan gøre allerede nu for at løse problemerne med hjemløshed, men for at arbejde med konkrete, varige løsninger skal der være grundlæggende ændringer.

Budskabet kommer fra sociolog og lektor ved Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord, der mener, at politikerne skal passe på med konkrete løfter.

- Jeg mener, at man skal passe på med at komme med absolutte politiske statements, siger han og fortsætter:

- Man kan altid arbejde med at halvere antallet af hjemløse. Før det, så skal man altså tælle, hvor mange hjemløse der er, og undersøge hvilken støtte de har brug for, fortæller Steven Arnfjord, der glæder sig til at se mere konkrete tiltag på området.

Ingen hjemløse

IA-Naleraq-koalitionen vil arbejde for at der ingen hjemløse er i 2035, og Mimi Karlsen, som er indstillet som naalakkersuisoq for sociale anliggender er klar til at sætte antallet på hjemløse på nul om 14 år.

LÆS OGSÅ: Mimi Karlsen: Ingen hjemløse i 2035

Der er på nuværende tidspunkt ingen kontinuerlig tælling af hjemløse på landsplan, og seneste tal fra 2017 viser, at der var 878 hjemløse.

Jordnær støtte

Det er ikke nok at give hjemløse tag over hovedet for at løse hjemløseproblemet, understreger Steven Arnfjord der forklarer, at der kan være flere forskellige årsager til hjemløshed, som kræver handling.

Det er vigtigt, at arbejdet med hjemløse på landsplan forgrener sig til kommunerne, så arbejdet bliver mere borgernært.

- Det er meget vigtigt, at overgangen fra Naalakkersuisut til kommunerne er god og velovervejet. Kommunerne har behov for redskaber for at arbejde med problematikken, det synes jeg er en god start at beskæftige sig med, siger han.

Han forklarer, at gadeteams og hjemløserådgivere vil blive nødvendige for at komme problemet til livs.

Unge i fokus

Ifølge Steven Arnfjord er der især tre grupper, som Naalakkersuisut bør være opmærksom på. Unge, der er blevet hjemløse skal hjælpes hurtigst muligt med en bolig og en uddannelse eller arbejde, så de ikke tabes af samfundet.

Der skal udarbejdes social indsats til ældre hjemløse og så er der en stor mellemgruppe bestående af mænd.

- Den gruppe bør der dæmmes op for, og så bør man kigge på, hvilken hjælp de har brug for, for at de kan komme videre i livet. Hjælpen her er mere individuelt, forklarer han.